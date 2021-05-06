Кыргызстан и Таджикистан начали правовое оформление госграницы

Кыргызстан и Таджикистан договорились до 9 мая описать проектную линию государственной границы на нескольких участках и построить автомобильную дорогу, которая соединит таджикский Ворух с территорией страны. Об этом говорится в совместном заявлении правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы, сообщает «Фергана» со ссылкой на таджикское государственное информагентство «Ховар».

«Стороны согласились для описания проектной линии государственной границы между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой на участках от пограничной точки №43 до пограничной точки №61 и от пограничной точки №135 до пограничной точки №141 использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года.

Топографическим рабочим группам поручено описать проектную линию таджикско-кыргызской государственной границы на вышеуказанных участках с 5 по 9 мая 2021 года», — указано в сообщении.

Кроме того, до 17 мая 2021 года топографические работы начнут на участках Овчи Калача Бабаджан Гафуровского района, Чоркух, Сомониён, Ходжаи Аъло города Исфары Согдийской области Таджикистана, а также населенных пунктов Максат, Кулунду Лейлекского района, Коктош, Коктерек, Аксай Баткенского района Баткенской области Кыргызстана.

До завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления таджикско-киргизской границы стороны совместно построят, а таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу «Ходжаи Аъло-Ворух» в объезд по восточной стороне населенного пункта Танги (Капчыгай). Ее статус будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран.

«Для скорейшего начала строительства указанной автомобильной дороги топографическим рабочим группам поручено совместно с проектными организациями произвести в срок до 1 июня 2021 года полевое обследование данного участка на землях практического использования Баткенского района», — указано в сообщении.

К проектному описанию таджикско-киргизской границы на участке Ворух стороны приступят после завершения строительства автодороги.

Соответствующие договоренности были заключены между делегациями Кыргызстана и Таджикистана 1-2 мая. Тогда в Баткенской области Кыргызстана прошли переговоры между главами спецслужб двух стран Саймумином Ятимовым и Камчыбеком Ташиевым. Очередное совместное заседание, как ожидается, состоится на территории Таджикистана.

Сегодня же в граничащую с Таджикистаном Баткенскую область Кыргызстана прибыл президент республики Садыр Жапаров. Он собирается посетить села, пострадавшие в ходе последних событий на киргизско-таджикском участке государственной границы, и встретиться с местными жителями, сообщает его пресс-служба.

Между тем Таджикистан впервые официально назвал число погибших со своей стороны — 19 человек. Цифра названа в пресс-релизе администрации Согдийской области, опубликованном 6 мая.

«В помощь семьям 19 погибших и 87 пострадавших было направлено 3 миллиона сомони (263 тыс. долларов)», — говорится в сообщении.

Напомним, что протяжность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы только 504 км. Ежегодно между жителями приграничных районов происходят конфликты из-за спорных участков. Один из таких конфликтов, начавшийся 28 апреля, перерос в вооруженное столкновение с участием пограничников двух стран.