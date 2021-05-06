Малийская женщина побила мировой рекорд, родив сразу девять детей

Женщина из Мали родила сразу девять младенцев, хотя ожидала «всего» семь. Об этом сообщили министр здравоохранения Мали и марокканская клиника, где прошли роды.

Это был первый зарегистрированный случай, когда женщина родила сразу девять выживших младенцев.

Как заявила министр здравоохранения Мали Фанта Сиби, пять девочек и четыре мальчика и их мать «чувствуют себя хорошо».

Мать, 25-летняя Халима Сиссе, родила детей с помощью кесарева сечения во вторник в Марокко, куда ее отправили для особого ухода, сообщил высокопоставленный чиновник.

Репортеры Associated Press видели, как в среду в частной клинике Айн Борха в Касабланке несколько младенцев шевелили руками и ногами внутри инкубаторов. Медицинский персонал регулярно проверяет их состояние в отделении новорожденных, оклеенном обоями из мультфильмов.

Сиссе ждала семерых детей. По распоряжению правительства малийские врачи отправили ее на роды в Марокко, потому что больницы в Мали, одной из беднейших стран мира, плохо оборудованы для оказания адекватной помощи при этой исключительной многоплодной беременности.

Директор клиники Касабланки Юсеф Алауи сообщил государственному телевидению Марокко, что полтора месяца назад с ними связались малийские врачи по поводу этого случая. По его словам, они не ждали девять младенцев.

По его словам, Сиссе родила преждевременно на 30 неделе и сейчас находится в стабильном состоянии после сильного кровотечения, из-за которого ей сделали переливание крови.

Книга рекордов Гиннеса заявила в электронном письме Associated Press в среду, что ее текущий рекорд по большинству живорождений за один раз - восемь, и что она на данный момент подтверждает случай в Марокко.

Нынешний рекордсмен Гиннеса - американка Надя Сулейман, которая в 2009 году родила восемь недоношенных, но в остальном здоровых детей.

Директор клиники Алауи сказал AP, что, насколько ему было известно, Сиссе не использовала методы лечения бесплодия. Министерство здравоохранения Мали не предоставило никакой другой информации о беременности или родах.

Якуб Халаф, профессор репродуктивной медицины Королевского колледжа Лондона, сказал, что такие роды были бы чрезвычайно маловероятными без лечения бесплодия, и отметил опасности, связанные с такими многоплодными родами.

По его словам, мать «подвергалась серьезному риску потерять матку или лишиться жизни». Младенцы «могут страдать физическими и умственными недостатками. Риск церебрального паралича астрономически выше».

Он призвал к большей осведомленности во всем мире о лечения бесплодия, а также о рисках и затратах, связанных с одновременным рождением такого большого количества недоношенных детей.