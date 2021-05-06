Израильские оккупанты убили палестинского подростка

Израильские солдаты застрелили 16-летнего палестинского мальчика во время рейда на деревню к югу от оккупированного города Наблус на Западном берегу, сообщают палестинские официальные лица.

По данным Международной организации защиты детей Палестины (МОЗДП), израильские солдаты, расположенные в оливковой роще у въезда в деревню Одала, дважды выстрелили Саиду Одеху в спину. Скорая помощь не смогла добраться до Одеха в течение 15 минут, и в больницу Рафидиа в Наблусе он был доставлен уже мертвым.

«Израильские силы регулярно безнаказанно незаконно убивают палестинских детей, умышленно применяя смертоносную силу против палестинских детей, когда они не представляют угрозы», - сказал Айед Абу Эктаиш, директор программы подотчетности МОЗДП. «Системная безнаказанность способствовала созданию условий, в которых израильские силы не знают границ».

Второй палестинец был ранен в спину во время столкновений в среду и находился на лечении в больнице, говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестины, в котором сообщается о смерти 16-летнего подростка.

Израильские военные заявили, что солдаты открыли огонь по палестинцам, бросавших в них коктейли Молотова поздно вечером в среду возле палестинской деревни Бейта, к югу от Наблуса.

«Солдаты пытались остановить подозреваемых, открыв огонь по ним», - заявила израильский военный пресс-секретарь, добавив, что инцидент будет расследован.

Жители Бейты и Одала говорят, что в течение последних нескольких ночей у въездов в деревни проходили протесты против рейдов израильских сил, применявших слезоточивый газ и боевые патроны.

Рейды проводились в рамках поисков израильскими военными в нескольких деревнях в этом районе предполагаемого палестинского вооруженного боевика, который открыл огонь в воскресенье на контрольно-пропускном пункте Заатара на оккупированном Западном берегу, серьезно ранив двух израильтян и легко ранив еще одного.

Один из израильтян, 19-летний мужчина, скончался от полученных травм в среду вечером, сообщил в Twitter министр обороны Израиля Бенни Ганц. Агентство безопасности Израиля, также известное как Шин Бет, заявило, что арестовало подозреваемого в стрельбе палестинца, назвав его Мунтасером Шалаби, 44-летним жителем палестинской деревни Турмус Айя.

Сообщается, что Шалаби, который был найден в заброшенном здании в деревне Силвад, не был связан с какими-либо вооруженными группами.