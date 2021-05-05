Президент Кыргызстана подписал новую конституцию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал принятый на референдуме проект Конституции, по которому в республике возвращается президентская форма правления. Об этом сообщает издание «Фергана».

Церемония подписания основного закона страны состоялось в государственной резиденции Ала-Арча. В ней приняли участие представители всех ветвей государственной власти — депутаты парламента, представители судейского корпуса, правительства, общественные деятели.

«Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество. Уверен, что Основной закон будет успешно служить интересам нашего народа и способствовать дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана», — заявил Жапаров.

Напомним, что конституционный референдум в Кыргызстане прошел 11 апреля, в один день с выборами депутатов органов местного самоуправления. Согласно данным ЦИК, за проект нового основного закона страны проголосовали 79,3%, против — 13,7%. Явка избирателей на референдуме составила почти 37%.

Новая редакция Конституции расширяет полномочия президента и сокращает число парламентариев со 120 до 90. В ней введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин — глава президентской администрации. Также глава государства теперь обладает правом законодательной инициативы.

С момента публикации проекта новой Конституции общественность и юристы не раз критиковали его, называли «ханституцией» и сообщали о недоработках. Ряд экспертов утверждали, что президент в случае принятия этого документа получит неограниченные возможности.