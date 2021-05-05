Байден пока не принял решение по Западной Сахаре - Госдеп США

Госдепартамент США опроверг сообщения СМИ, близких к королевскому дворцу Рабата в Марокко, относительно решения администрации Джо Байдена по вопросу Западной Сахары. Он также опроверг новость об объявлении госсекретарем США Энтони Блинкена своему марокканскому коллеге Насеру Бурите о том, что решение бывшего президента США Дональда Трампа не будет отменено.

Представитель Госдепартамента США подтвердил во вторник, что администрация Байдена не принимала решения о сохранении или отмене решения Трампа о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

Марокко находится в конфликте с поддерживаемой Алжиром сепаратистской группировкой ПОЛИСАРИО из-за Западной Сахары с 1975 года. Это привело к вооруженному противостоянию, продолжавшемуся до 1991 года и закончившемуся подписанием соглашения о прекращении огня. Рабат настаивает на своем праве управлять регионом, но предлагает автономное правление в Западной Сахаре под своим суверенитетом. Однако перемирие 1991 года закончилось в прошлом году, после того как Марокко возобновило военные операции на контрольно-пропускном пункте Эль-Гергерат.

На прошлой неделе появилось сообщение, что Блинкен сказал Бурите, будто нынешняя администрация США не отменит признание Трампом суверенитета Марокко над Западной Сахарой, по крайней мере, на данный момент.

Представитель Госдепа, который предпочел не называть его имени, сказал американскому телеканалу Alhurra: «Такого решения принято не было. В настоящее время мы ведем частные переговоры со сторонами спора о том, как лучше всего продвигать дело, и нам больше нечего объявить».

В январе 2021 года, прежде чем официально вступить в должность, официальный представитель переходной команды Байдена сообщил, что недавнее решение Трампа по проблеме Западной Сахары было сделано в последнюю минуту и ​​в настоящее время пересматривается.

Несколько американских дипломатов и политиков призвали Байдена отменить решение Трампа по Западной Сахаре, согласившись при этом с тем, что это решение нанесло удар по константам внешней политики США и их позициям по конфликту.

В общем, как и ожидалось. Ни одно внешнеполитическое решение США — все еще ведущей сверхдержавы в мире — не может восприниматься как твердая гарантия. Каждый следующий президент может переиграть решения своего предшественника, союзники могут стать врагами, и наоборот. С таким подходом Вашингтону далеко не уехать.