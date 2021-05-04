Бишкек и Душанбе отвели дополнительные войска от границы

Кыргызстан и Таджикистан накануне завершили отвод дополнительных сил от линии границы. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Пограничную служба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

По данным ведомства, обстановка на государственной границе стабильная, инциденты и перестрелки не зафиксированы.

Напомним, что в ходе четырехдневного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 35 человек, пострадали 183. Среди погибших – трое кыргызских военнослужащих. По данным МВД Кыргызстана, все погибшие в конфликте были убиты из огнестрельного оружия. Со стороны Таджикистана погибли, по информации местных СМИ, от восьми до десяти человек, более 90 – ранены. Официальных данных от Душанбе пока нет.

По данным МЧС Кыргызстана, в селах Баткенского и Лейлекского районов разрушено и повреждено несколько десятков домов, десять АЗС, три погранзаставы, две школы. Из Баткенской области эвакуированы более 60 тысяч человек.

В МВД Кыргызстана сообщили, что по факту столкновений на границе с Таджикистаном правоохранительные органы страны возбудили 11 уголовных дел – по статьям о массовых беспорядках, преступлениях против мира, хулиганстве, уничтожении или повреждении чужого имущества, незаконном пересечении государственной границы и убийстве.

Ранее Пограничная служба Кыргызстана обвинила военных Таджикистана в обстреле жилых домов на границе двух стран.

Вооруженный конфликт на границе двух стран начался 28 апреля около водораспределительного пункта между жителями пограничных сел. Позднее в него вмешались погранвойска, сообщалось о перемещениях регулярной армии. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга.

Общее число погибших с обеих сторон оценивалось по состоянию на утро 1 мая приблизительно в 45 человек, еще около 210 ранены.