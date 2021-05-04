Проиранские боевики в Ираке призывают к массовой депортации суннитов

Один из ведущих лидеров проиранских боевиков призвал к насильственному перемещению суннитских гражданских лиц в северном Ираке после возрождения группировки ИГИЛ* в районах к северу от Багдада и в провинции Дияла.

Абу Али аль-Аскари, высокопоставленный лидер поддерживаемого Ираном ополчения «Катаиб Хезболла», заявил в своем сообщении в Telegram, что «ситуация с безопасностью в Тармии и деревне Аль-Мухайса в Дияле не стабилизируется без воспроизведения эксперимента Джурфа ан-Насра », - сообщает курдское информационное агентство «Рудав».

Более 120 000 жителей были насильственно перемещены из суннитского города Джурф ан-Наср в центральном Ираке во время кампании против ИГИЛ.

Иракские силовики и боевики Сил народной мобилизации (Хашд аш-Шаби) тогда взяли под свой контроль город.

США заявляют, что боевики удерживают не менее 1700 заключенных в незаконном изоляторе в этом районе.

Ордер на арест Аль-Аскари был выдан в январе после того, как он угрожал премьер-министру Ирака Мустафе Аль-Казими.

Иракские силовики и Хашд аш-Шаби не позволяют людям вернуться в свои дома, якобы из-за опасности взрывчатых веществ и мин. На самом деле, как подозревают многие наблюдатели, шиитские боевики считают их базой для ИГИЛ.

Несмотря на формальное поражение и потерю контроля над территорией, боевики ИГИЛ периодически появляются снова, устраивая атаки в восточной провинции Ирака Дияла и к северу от Багдада.

По крайней мере, четыре солдата погибли в субботу в результате взрыва бомбы, направленной против военного автомобиля в иракской столице. С начала года ИГИЛ активизировало атаки в районе между Киркуком, Саладином и Диялой, - американцы называют этот район «Треугольник смерти».

Иракские силовики арестовали 11 предполагаемых членов ИГИЛ в Дияле, сообщило министерство внутренних дел в субботу, в рамках последней попытки подавить мятеж.

По прежнему тысячи суннитов не могут вернуться домой из-за реальных, но чаще предполагаемых связей с ИГИЛ.

Правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, предостерегают от затяжных перемещений, заявив, что «масштабный проект социального реинжиниринга с целью восстановления разрушенной нации будет сопряжен с расходами».

Те, кто остается в лагерях беженцев, уязвимы для злоупотреблений. По словам правозащитных организаций, возвращение домой в небезопасных условиях сопряжено с риском мести со стороны соседей или вербовой в местные вооруженные группы.

* - запрещены в РФ