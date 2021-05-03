Приятного аппетита: дело Эжаева и вес "лидеров российских мусульман"

Дело Асламбека Эжаева продолжает оставаться в центре внимания тысяч русскоязычных мусульман. И это понятно, ведь по сути оно является зеркалом их состояния.

О том, что в лице этого дела имеет место не "ошибка силовиков", а согласованный политический шаг, свидетельствует его освещение центральными телеканалами режима. Соответствующие репортажи о задержании "террориста", которым де оказался глава крупнейшего исламского издательства страны, показали как Первый канал, так и Россия-24.

https://youtu.be/fzkDvuiWxgA

https://youtu.be/9m1zWZc7dCk

С позицией обвинения все понятно - куда интереснее позиция тех, от кого в таких ситуациях можно было бы ожидать защиты. И речь не об открыто поддержавших своего собрата Мураде Мусаева, вызвавшемся быть адвокатом Асламбека Эжаева, и не об опальных российских мусульманских деятелях вроде Али Евтеева, которые сами были вынуждены покинуть страну, чтобы не разделить его участь.

К их чести публично выразили сомнение в официальной версии причин ареста совестливые представители экспертного сообщества вроде Ахмеда Ярлыкапова, издательского вроде Юрия Михайлова и еще недобитого правозащитного вроде Виталия Пономарева.

https://youtu.be/fYvKkeOw9NA

Осмелился заявить, что ему "трудно представить, что Эжаев финансировал террористов", глава уже давно ставшего прогосударственным сайта Islamnews Мухаммад Салахетдинов. Он выразил сожаление, "что происходит все так трагично для мусульман", отметив при этом, что "свято место пусто не бывает" и что "исламское книгоиздательство будет продолжаться с корректировкой на то, что произошло".

Речь идет об очередном "молчании ягнят", которое продемонстрировали представители "официального духовенства", включая имамов, ранее имевших репутацию принципиальных защитников мусульман и хорошо лично знающих Эжаева и сотрудничавших с ним.

Откровенно неприлично в первые дни выглядела позиция "Духовного управления мусульман РФ", которое устами своего заместителя председателя Дамира Мухетдинова поначалу не нашло заявить ничего кроме того, что Эжаев не является его сотрудником. Правда, через пару дней тот же Мухетдинов на своей личной странице в Фейсбуке выразил солидарность с Эжаевым, заодно проинформировав общественность, что одновременно с его арестом обыски прошли и в здании Московского Исламского Университета, сотрудничавшего с ним до 2011 года. Так же на своей личной странице положительную характеристику Эжаеву дал другой зампред ДУМ РФ - Рушан Аббясов. Его личного мужества хватило на такую формулировку: "мы не сомневаемся в профессионализме и компетентности наших правоохранительных органов, и в то же время выражаем надежду, что они будут строить выводы на конкретных фактах, проверенных сведениях и показаниях свидетелей, без поспешности и наговоров".

Можно было бы порадоваться за то, что Рушан-хазрату удалось очистить свою совесть хотя бы такой демонстрацией солидарности, на которую не хватило духу другим имамам. Если бы не одно но - Асламбеку Эжаеву, которому угрожает до 20 лет лишения свободы в рамках предъявленных ему обвинений, ЭТО явно не поможет.

Помочь в такой ситуации ему могла бы только явная и консолидированная поддержка со стороны его статусных знакомых, претендующих на то, что они представляют российских мусульман и говорят от их имени.

Причем, чисто технически для этого представилась прекрасная возможность - именно в этот момент в фешенебельном зале в Москве на ифтар собрался весь бомонд "лидеров российских мусульман", в гости к которым были приглашены представители российских политических и немусульманских религиозных кругов. Возможность привлечь их внимание к беспределу против российских мусульман, причем не абы каких, а ведущих, была лучше не придумаешь. Однако "лидеры российских мусульман", видимо, решили не портить себе и своим гостям апеттит, ограничившись вместо этого демонстрацией в своих фотоотчетах богатства интерьеров, в которых они собираются, и блюд, которыми они разговляются.

Что ж, можно пожелать им приятного аппетита, а вместе с ним еще кое чего. Если у них не хватает смелости хотя бы в этот месяц открыто заступиться за своего видного единоверца, когда для этого представился такой идеальный повод, пусть они перестанут играть в эти комедии с представительством российских мусульман не только внутри страны, но и перед внешним миром, и позиционируют в будущем свои посиделки как кулинарные мероприятия, которыми они и являются, а не какие-то политические события, которыми они их пытаются представить.

Ведь о политическом весе свидетельствует не богатство интерьеров, в которых они собираются, и блюд, которые они публично поедают, а то, считается ли с ними власть их страны или нет. Или как минимум то, способны ли они от нее потребовать, чтобы она с ними считалась тогда, когда это действительно нужно. Хотя бы для того, чтобы, когда очередь ифтарить не на фешенебельном банкете, а в российском СИЗО, дойдет до следующего из них, было кому заступиться за него.

Если же политический вес этих "лидеров российских мусульман" в их стране по этим реальным показателям равен нулю, надо иметь смелость хотя бы признаться в этом себе и другим, а не морочить людям голову, пытаясь демонстрацией интерьеров и блюд компенсировать свое политическое бессилие и безволие.