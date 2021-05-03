Марокко дает политическое убежище лидеру сепаратистов Каталонии

Марокко решило предоставить политическое убежище бывшему президенту Женералитета Каталонии Карлесу Пучдемону в качестве ответа Испании, которая недавно позволила лидеру Фронта ПОЛИСАРИО (и заодно президенту непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики) Брахиму Гали въехать на свою территорию. Испанские власти обвиняют Пучдемона в разжигании мятеже и коррупции после его попытки отделения Каталонии от Испании в 2017 году.

По словам источника в министерстве иностранных дел Марокко, решение о предоставлении убежища было основано на «принципе взаимности при приеме у себя лидера независимости Каталонии» в ответ на поездку генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО в Испанию для лечения после заражения Covid-19.

Испанская газета El Pais процитировала представителя испанского министерства иностранных дел, который заявил, что прием Гали «был продиктован чисто гуманитарными соображениями». Источник подчеркнул, что лидера ПОЛИСАРИО разрешили госпитализировать в европейской стране, потому что он жил там как представитель движения.

Политические разногласия между Мадридом и Рабатом в последнее время обострились, не в последнюю очередь из-за демаркации морской границы, которую наблюдатели считают одним из самых деликатных вопросов, остающихся нерешенными, а также из-за позиции Испании в отношении признания Дональдом Трампом суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Испанцы подтвердили свою поддержку международной легитимности (то есть, что вопрос Западной Сахары должен быть решен на референдуме под эгидой ООН), которую Рабат рассматривал как негативную позицию, исходящую от соседнего государства и стратегического партнера Королевства.

Эти разногласия бросают тень на общественное мнение в Испании, особенно в СМИ и политических кругах, которые критикуют политику Марокко, особенно то, что они называют «подходом шантажа». Считается в Испании, что Рабат намеренно наводняет регион нелегальными мигрантами и контрабандой наркотиков. Испанская правая партия Vox призвала ввести экономические санкции против Марокко за этот «шантаж».

Партия связала прибытие десятков нелегальных марокканских иммигрантов в испанский анклав Сеута после их плавания с марокканской стороны границы и попытки других иммигрантов пересечь барьер, разделяющий Марокко и Мелилью, с приемом лидера ПОЛИСАРИО Испанией.

Фронт ПОЛИСАРИО также выразил обеспокоенность последними шагами Марокко. Член Национального секретариата движения Уби Бухрая Башир заявил, что Рабат использует тот же подход, которого всегда придерживался. «Действительно неуместно использовать это как предлог для шантажа Испании по экономическим, торговым и иммиграционным вопросам», - сказал он.

Ну а мы отметим все же совершенно редкий сегодня случай, когда африканская мусульманская страна открыто начинает игру с европейским сепаратистским движением. Причем эта страна вовсе не из «оси сопротивления», вроде Ливии при Каддафи. Кто знает, не станет ли королевство базой для серьезного каталонского (а может и баскского или галисийского) сепаратистских движений, как Испания во много остается базой для Фронто ПОЛИСАРИО и берберских сепаратистов?

Карлес Пучдемон в данный момент живет в Бельгии. Он считает себя законным президентом Женералитата (высший орган, соединяющий парламент и правительство Каталонии), а своё правительство — законным правительством Каталонии в изгнании. В 2018 году он создал новое объединение сепаратистов Каталонии - «Национальный призыв к республике». Мадрид требует его выдать как мятежника. 9 марта Европарламент лишил его депутатской неприкосновенности. Это позволяет возобновить процесс об экстрадиции в Испанию, где его ждет суд, и скорее всего тюрьма (в 2019 году Верховный суд Испании уже приговорил его к 13 годам заключения). Далеко не факт, что он воспользуется марокканским предложением, но будет очень интересно понаблюдать, если все же Королевство Марокко станет базой освободительного движения Каталонии.