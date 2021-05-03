Башар Асад в предверие "выборов" объявил "амнистию"

Сирийский диктатор Башар аль-Асад издал в воскресенье указ об амнистии заключенных, в том числе осужденных за проступки или соучастие в актах «терроризма», сообщили сирийские режимные СМИ.

Так называемая «всеобщая амнистия» проводится за несколько недель до так называемых «президентских выборов» 26 мая, которые станут вторым подобным спектаклем с начала десятилетней гражданской войны в стране.

В том что выборы не будут ни свободными ни справедливыми не сомневается почти никто, как и в том, что Асад наверняка получит четвертый срок.

Асадитское информационное агентство SANA опубликовало указ, но не сообщило, сколько заключенных выйдут на свободу.

Правозащитные группы ранее подсчитали, что почти 100 000 человек были задержаны или «насильственно похищены» режимом Асада с начала конфликта в Сирии в 2011 году, при этом многие задержанные были замучены до смерти в тюрьмах режима.

Амнистия режима предусматривает, что помилование будет предоставлено заключенным, осужденным за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года, в том числе осужденным за незначительные преступления, а также несовершеннолетним, которым предъявлены определенные обвинения.

Указ включает преступления, связанные с актом о терроризме 2012 года, в том числе «сговор» с целью совершения «террористического» акта.

Напомним, что термин «терроризм» используется в Дамаске для обозначения действий, совершаемых повстанцами и активистами, выступающими против режима.

Однако, согласно тексту указа, опубликованному SANA, подозреваемые, осужденные за «террористические» действия, приведшие к гибели людей, не подпадают под амнистию.

Торговцы наркотиками, контрабандисты и лица, осужденные за уклонение от уплаты налогов, могут воспользоваться амнистией при определенных условиях, а именно, если они согласятся уплатить штраф, согласно тексту указа.

Также под амнистию попадают армейские дезертиры, которые сдадутся в течение трех месяцев - если они находятся в стране - или в течение шести месяцев, если они находятся за границей.

Заключенные с неизлечимыми заболеваниями старше 70 лет и похитители, согласившиеся освободить своих заложников в течение 10 дней, также будут иметь право на амнистию.

Аналогичные амнистии были объявлены в 2018 и 2019 годах, и вряд ли это объявление принесет надежду семьям задержанных, которые ожидают освобождения своих близких.

В 2014 году, получив новый срок на таких же театральных выборах, проведенных лишь в подконтрольных режиму районах, Асад аналогичным образом объявил амнистию.