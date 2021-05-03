Кыргызстан и Таджикистан договорились о перемирии

Кыргызстан и Таджикистан в воскресенье соблюдали перемирие после самых жестких столкновений между двумя соседями на оспариваемой границе за десятки лет.

Министерство внутренних дел Кыргызстана заявило, что число жертв на его стороне превысило 160 человек, из них погибли 34 человека, 31 из которых были мирными жителями.

В министерстве также заявили, что возбуждено 11 уголовных дел против граждан Таджикистана в связи с насилием, включая расследования убийств и незаконного пересечения границы.

Столкновения между общинами двух стран из-за земли и воды вдоль давно оспариваемой границы происходят регулярно, и к ним часто вмешиваются пограничники.

Но насилие, вспыхнувшее в четверг, было, безусловно, самым серьезным за 30 лет независимости бывших советских республик.

Считается, что Таджикистан также понес потери и ущерб, но, будучи гораздо более закрытым и авторитарным государством, он сделал меньше заявлений о конфликте.

К вечеру четверга было подписано соглашение о прекращении огня, но Кыргызстан признал, что обе стороны продолжали стрелять в пятницу и субботу до того, как руководители спецслужб обеих республик встретились в субботу днем, чтобы обсудить окончательное прекращение огня.

С тех пор «никаких инцидентов со стрельбой зарегистрировано не было», - сказал агентству AFP по телефону в 11:00 по Гринвичу представитель комитета национальной безопасности Кыргызстана, охарактеризовав границу как «тихую, мирную, спокойную».

Два начальника спецслужб также согласовали протокол о границе рано утром в воскресенье, сообщил главный правительственный веб-сайт Кыргызстана. Детали соглашения в основном не известны на данный момент.

Кроме того пока нет никаких непосредственных указаний на то, что был достигнут прогресс в делимитации спорных участков, на которые приходится более трети из 971 км границы между странами.

В целом наблюдатели сообщают, что ситуация в регионе сейчас стабильная, но несмотря на это, в районе наблюдается крупная мобилизация киргизской армии. По данным местных властей около 58 000 человек, проживающих вдоль границы, были эвакуированы из этого района, 52 000 из которых, по их данным, были женщинами и детьми.

Кыргызстан в воскресенье также обвинил Таджикистан в жестоком обращении с 10 гражданами, которые, по его словам, были взяты в заложники во время конфликта, а вечером в субботу были освобождены.

По словам министра здравоохранения Кыргызстана Алымкадыра Бейшеналиева, у людей, в том числе главы одного из приграничных сел, остались синяки после «избиения палками» во время похищения.

Россия, у которой есть военные базы в стране, и соседний Узбекистан заявили, что готовы выступить посредником в конфликте.

Напомним, что столкновения произошли после напряженных отношений между киргизами и таджиками из-за ключевого участка речной инфраструктуры в среду.