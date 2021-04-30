Туркменистан: власти прячут очереди в соседних домах

Власти города Туркменабад на востоке Туркменистана начали принудительно устранять очереди у государственных магазинов, где жители могут купить продукты по субсидированным ценам. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Согласно новым правилам, граждане должны зарегистрироваться, чтобы встать в очередь, после чего по звонку от продавца могут прийти в магазин в назначенное время. Перед магазинами Туркменабада разрешили собираться не более чем по четыре человека, остальные должны ожидать своей очереди в подъездах соседних домов.

«Сотрудники полиции не позволяют выстраиваться в очередь перед магазинами более четырех человек. Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания», — рассказал один из жителей города.

Ранее в апреле «Радио Азатлык» сообщило, что очереди стали прятать у государственных магазинов в Ашхабаде, столице Туркменистана. По данным источника «Радио Азатлык», против очередей выступил вице-премьер Сердар Бердымухамедов, сын президента Гурбангулы Бердымухамедова, который считает, что «толпа людей портит имидж отца-президента». Полиция Ашхабада задерживает тех, кто стоит в очередях.

Как пишет издание:

"Экономический кризис в Туркменистане, продолжающийся несколько лет, а также постоянное снижение курса национальной валюты на черном рынке снизили покупательную способность населения. Это привело к тому, что многие граждане страны не в состоянии покупать продукты на рынках и в частных торговых точках и зависят от товаров по субсидированным ценам в государственных магазинах."