Махмуд Аббас отложил выборы в Палестине

Президент Палестины Махмуд Аббас отложил запланированные на следующий месяц парламентские выборы из-за спора по поводу голосования в аннексированном Израилем Восточном Иерусалиме и раскола в его партии ФАТХ.

85-летний Аббас обвинил Израиль в том, что тот может не позволить провести выборы в законодательные органы в Иерусалиме, а также на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа в пятницу.

Решение было принято через три месяца после того, как Аббас объявил о первых национальных выборах за 15 лет, что многие расценили как ответ на критику демократической легитимности палестинских институтов, включая его собственное президентство.

Но результатом выборов может стать значительная победа ХАМАС, контролирующего сектор Газа.

Главный соперник Аббаса внутри страны, ХАМАС провел хорошо организованную кампанию по разгрому разделенного ФАТХ в 2006 году.

«Столкнувшись с этой сложной ситуацией, мы решили отложить дату проведения выборов в законодательные органы до тех пор, пока не будет гарантировано участие Иерусалима и его жителей», - сказал Аббас в своем выступлении по палестинскому телевидению.

На предыдущих выборах Израиль позволил нескольким тысячам палестинцев проголосовать в контролируемых Израилем почтовых отделениях в Восточном Иерусалиме. Но на этот раз израильтяне заявили, что у них нет правительства, которое одобряло бы запрос палестинцев.

Политолог Хасан Аюб отверг доводы Израиля, заявив, что есть альтернативы, которые позволили бы продолжить голосование, но Аббас не желает оказывать давление на Израиль по этому вопросу.

Задержка назначенных на май парламентских выборов вызвала резкую критику внутри страны, поскольку Аббас и его союзники были ослаблены соперниками из его собственной расколотой партии ФАТХ.

Пока не ясно, пройдут ли запланированные на июль президентские выборы. Палестинская Центральная избирательная комиссия заявила, что приостанавливает избирательный процесс после решения Аббаса. Избирательная кампания должна была начаться в пятницу.

В Газе и на Западном берегу прошли митинги протеста с требованием провести выборы в соответствии с графиком - для многих палестинцев это будут их первые выборы.

ХАМАС раскритиковал эту отмену и назвал это решение «переворотом». «Мы отвергаем это решение, которое нарушает национальный консенсус, и движение ФАТХ несет ответственность за последствия этой позиции», - сказал Reuters официальный представитель Сами Абу Зухри.

Аббас намекает, что выборы отложены лишь на нескольких недель. Он заявил, что Израиль не согласился разрешить палестинцам Восточного Иерусалима голосовать в городе.

Представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил ранее на этой неделе, что еще не было официального объявления Израиля о том, разрешит ли он палестинское голосование в Иерусалиме, как это было во время последних выборов в 2006 г.



Внутренние разногласия проявились в партии Аббаса, когда заключенный в тюрьму лидер ФАТХ Марван Баргути и Насер аль-Кудва - племянник покойного основателя партии Ясира Арафата - объявили о конкурирующем списке кандидатов, которые будут баллотироваться против официального списка Аббаса.

Тем не менее, подготовка к выборам шла полным ходом, были зарегистрированы тысячи новых избирателей и 36 партийных списков, что, по словам аналитиков, свидетельствует о стремлении палестинцев к новым выборам.

«Задержка вызовет большое разочарование среди палестинцев, которые в большинстве своем надеялись, что пришло время положить конец разногласиям и добиться перемен», - сказал аналитик из Газы Талал Окал.

Напомним, что Аббас находится у власти с 2005 года и правил с помощью декретов более 10 лет. Все опросы показывают, что палестинцы считают важным проведение выборов. Многие люди думают, что вопрос о голосовании в Иерусалиме используется Аббасом лишь как предлог, чтобы не проводить выборы.

Считается, что объявления о выборах в Палестине было направлено на восстановление отношений Аббаса с президентом США Джо Байденом после того, как они резко ухудшились при его предшественнике Дональде Трампе.

Но аналитики говорят, что, учитывая, что израильско-палестинский конфликт находится внизу списка приоритетов Байдена, Вашингтон предпочитает избегать выборов, которые могут усилить ХАМАС и разозлить Израиль, особенно когда официальные лица США настаивают на ядерных переговорах с Ираном.

Израиль же ясно дал понять, что предпочитает отсрочку выборов, опасаясь, что его координация с силовиками Аббаса на Западном берегу будет подорвана голосованием, сказал Шибли Телами из Института Брукингса.