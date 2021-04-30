Пограничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном

Между Кыргызстаном и Таджикистаном несколько дней назад обострился территориальный конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфара, который обе страны считают своим. Обе страны регулярно сталкиваются друг с другом в приграничным конфликтах, так как из примерно 980 километров совместной границы в процессе делимитации и демаркации описано только 580 километров.

24 апреля таджикские пограничники задержали двух граждан Кыргызстана, обвинив их в нарушении границы (позже их отпустили) — после этого страны обменялись дипломатическими нотами. 28 апреля пограничники Таджикистана начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач на спорном участке. Киргизская сторона потребовала прекратить эти работы, после чего на место событий с обеих сторон начали прибывать местные жители, которые стали забрасывать друг друга камнями. Несколько человек получили ранения.

А уже 29 апреля между военнослужащими двух стран начались прямые боестолкновения. Обе стороны возложили ответственность за них друг на друга. Обстрелу с таджикской стороны подверглись несколько киргизских погранпостов. Киргизские военнослужащие, в свою очередь, захватили один таджикский пост. В результате перестрелок, заявили власти Кыргызстана, погибли три человека, больше 50 пострадали. Таджикистан о потерях среди военнослужащих не сообщал. После начала перестрелок в район конфликта стороны начали стягивать дополнительное вооружение, Кыргызстан объявил об эвакуации жителей близлежащих деревень.

На данный момент радует то, что стороны все же пытаются срочно урегулировать конфликт. Главы правительств обеих стран, которые сейчас находятся в Казани на саммите Евразийского межправительственного совета, уже через несколько часов после начала перестрелок договорились о ранее не запланированной двусторонней встрече. Она проходила без участия прессы, но по ее итогам стороны выпустили заявление, в котором «выразили полную готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров». Министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана, в свою очередь, договорились о полном прекращении огня с вечера 29 апреля.

Мы надеемся, что конфликт завершится мирно и стороны наконец-то договорятся о границах. Напомним, что границы советских республик в Центральной Азии создавались как по сути административные границы между субъектами СССР. Теперь же они стали границами суверенных национальных государств и продолжают нести в себе потенциальный конфликт. Всем сторонам в регионе необходимо будет поработать, чтобы разрешить эти проблемы раз и навсегда.