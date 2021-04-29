Садыр Жапаров хочет превратить Кыргызстан в Лас-Вегас?

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступает за открытие казино в Бишкеке и во всех областных центрах страны. Об этом недавно избранный глава государства заявил 26 апреля в интервью телеканалу «Пирамида», передает радио Азаттык.

«Я поручил аппарату президента внести предложение в Жогорку Кенеш о том, чтобы открыть их во всех регионах страны — в Бишкеке и столицах областей, — сказал Жапаров. — Казино работали до 2015 года, любой гражданин мог поиграть. Бывали случаи, когда дети сутками находились там. Некоторые депутаты под предлогом этого запугивали владельцев казино. Они требовали «отмечаться», приносить им миллионы долларов, но когда владельцы казино отказались, объясняя, что они и так платят налоги государству, их работу запретили».

При этом президент подчеркнул, что предлагает открыть казино только для иностранцев. Гражданам Кыргызстана туда вход будет запрещен.

Напомним, что деятельность казино Кыргызстане запрещена с 1 января 2012 года.

В 2015 году прекратили работу тотализаторы и букмекерские конторы. Противники этой инициативы отмечали, что из-за запрета азартных игр бюджет потеряет сотни миллионов сомов, а 11 тысяч человек — рабочие места. Позже предпринимались отдельные попытки возродить этот бизнес — поступали предложения открыть казино в аэропортах «Манас» и «Ош», а также в Иссык-Кульской и Баткенской областях, однако они так и не воплотились в жизнь.

21 апреля 2021 года депутаты парламента Кыргызстана в первом чтении одобрили законопроект об открытии казино на территории Иссык-Кульской области. Согласно документу, на базе аэропорта «Тамчи» выделят участок в 1200 гектаров, где построят несколько гостиниц и казино. Правительство Кыргызстана передаст государственную и муниципальную собственность, а также принадлежащие ему земельные участки в специальный административный округ на упрощенных льготных условиях. Будут созданы условия для приезда иностранных граждан и безвизового прохождения границы. По закону казино будет работать только в этом районе, и граждан Кыргызстана туда пускать не будут.