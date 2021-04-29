Саудовская Аравия закрывает турецкие школы

Государственное информационное агентство Турции Anadolu сообщило в среду, что Саудовская Аравия закроет восемь турецких школ в конце текущего учебного года. Это решение может разозлить Анкару, пытающуюся улучшить отношения с Эр-Риядом.

По словам Anadolu, министерство образования Турции было проинформировано властями Саудовской Аравии о том, что восемь школ будут закрыты в конце текущего учебного года.

В восьми целевых учреждениях учатся 2256 учеников.

Министерство иностранных дел Турции отказалось от комментариев, когда с ним связались AFP.

В прошлом месяце министерство образования заявило, что в Саудовской Аравии 26 турецких школ.

Закрытие восьми из них чревато усилением напряженности между двумя странами.

Отношения между двумя мусульманскими странами резко ухудшились в последние годы, особенно в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашакджи в консульстве страны в Стамбуле в 2018 году.

Однако в последние месяцы Турция предприняла усилия по налаживанию отношений с региональными соперниками на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.