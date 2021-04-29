Лидер турок-киприотов призвал ООН признать два независимых государства

В среду лидер турок-киприотов Эрсин Татар призвал Совет Безопасности ООН признать два независимых государства на Кипре в качестве выхода из многолетнего спора между турками и греками на разделенном средиземноморском острове.

Татар сделал это предложение в документе, представленном главе ООН Антониу Гутерришу, который наблюдает за трехдневными неформальными переговорами в Женеве с соперничающими кипрскими лидерами.

В двухстраничном документе, озаглавленном «Предложение турок-киприотов об устойчивом урегулировании», излагаются ключевые принципы, которые должны регулировать такое соглашение.

Среди них - призыв к Совету Безопасности принять резолюцию, «в которой закреплены равный международный статус и суверенное равенство двух сторон».

«Такая резолюция создаст новую основу для установления отношений сотрудничества между двумя существующими государствами», - говорится в предложении.

В нем излагаются меры, которые необходимо предпринять после принятия резолюции - что является маловероятным сценарием - и как должны проходить переговоры.

«Переговоры будут сосредоточены на будущих отношениях между двумя независимыми государствами, собственности, безопасности и урегулировании границ, а также на отношениях с ЕС», - говорится в предложении.

Он добавляет, что переговоры будут поддержаны Турцией, Грецией и Великобританией, а также, при необходимости, ЕС в качестве наблюдателя.

«В контексте любого соглашения два государства будут взаимно признавать друг друга; три государства-гаранта (Турция, Греция и Великобритания) поддержат это», - говорится в предложении.

Напомним, что Кипр был разделен с 1974 года, когда Турция совершила операцию в северной трети острова в ответ на переворот, организованный поддерживаемой Афинами хунтой, которая стремилась присоединить остров к Греции.

Зона, занятая Турцией, позже провозгласила независимость, но остается в значительной степени зависимой от Анкары.

Буферная зона, контролируемая ООН, отделяет отколовшееся государство от территорий, контролируемых членом ЕС, Республикой Кипр.

Переговоры о решении неоднократно терпели неудачу, и последний раунд, проведенный в Швейцарии, застопорился в 2017 году.

Три дня неофициальных переговоров на этой неделе направлены на определение, «существует ли у сторон общая основа для переговоров по долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем», - заявил журналистам во вторник официальный представитель Гутерриша Стефан Дуджаррик.

Министры иностранных дел Турции, Греции и Великобритании также были приглашены на последние переговоры, которые завершатся в четверг.