Лидер турок-киприотов призвал ООН признать два независимых государства

В среду лидер турок-киприотов Эрсин Татар призвал Совет Безопасности ООН признать два независимых государства на Кипре в качестве выхода из многолетнего спора между турками и греками на разделенном средиземноморском острове.
Татар сделал это предложение в документе, представленном главе ООН Антониу Гутерришу, который наблюдает за трехдневными неформальными переговорами в Женеве с соперничающими кипрскими лидерами.
В двухстраничном документе, озаглавленном «Предложение турок-киприотов об устойчивом урегулировании», излагаются ключевые принципы, которые должны регулировать такое соглашение.
Среди них - призыв к Совету Безопасности принять резолюцию, «в которой закреплены равный международный статус и суверенное равенство двух сторон».
«Такая резолюция создаст новую основу для установления отношений сотрудничества между двумя существующими государствами», - говорится в предложении.
В нем излагаются меры, которые необходимо предпринять после принятия резолюции - что является маловероятным сценарием - и как должны проходить переговоры.
«Переговоры будут сосредоточены на будущих отношениях между двумя независимыми государствами, собственности, безопасности и урегулировании границ, а также на отношениях с ЕС», - говорится в предложении.
Он добавляет, что переговоры будут поддержаны Турцией, Грецией и Великобританией, а также, при необходимости, ЕС в качестве наблюдателя.
«В контексте любого соглашения два государства будут взаимно признавать друг друга; три государства-гаранта (Турция, Греция и Великобритания) поддержат это», - говорится в предложении.
Напомним, что Кипр был разделен с 1974 года, когда Турция совершила операцию в северной трети острова в ответ на переворот, организованный поддерживаемой Афинами хунтой, которая стремилась присоединить остров к Греции.
Зона, занятая Турцией, позже провозгласила независимость, но остается в значительной степени зависимой от Анкары.
Буферная зона, контролируемая ООН, отделяет отколовшееся государство от территорий, контролируемых членом ЕС, Республикой Кипр.
Переговоры о решении неоднократно терпели неудачу, и последний раунд, проведенный в Швейцарии, застопорился в 2017 году.
Три дня неофициальных переговоров на этой неделе направлены на определение, «существует ли у сторон общая основа для переговоров по долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем», - заявил журналистам во вторник официальный представитель Гутерриша Стефан Дуджаррик.
Министры иностранных дел Турции, Греции и Великобритании также были приглашены на последние переговоры, которые завершатся в четверг.