Айрата Дильмухаметова этапировали в Казань

Башкирского политика и политзаключенного Айрата Дильмухаметова этапировали в исправительную колонию №2 УФСИН по Республике Татарстан в Казани. Об этом сообщает издание "Idel.Реалии" со слов близких Дильмухаметова.

На данный момент Дильмухаметов находится в ИК-2 уже 18-й день, причем всё это время он пребывает в штрафном изоляторе.

По какой причине его поместили в ШИЗО, неизвестно. Близкие также сообщают, что после штрафного изолятора осужденного переведут на строгие условия содержания.

Издание отмечает, что будучи в заключении, Дильмухаметов, похоже, сохраняет оптимизм: в одном из писем он сообщает, что в целом и лагерь, и питание — хорошие в сравнении с теми учреждениями ФСИН, где он бывал раньше.

"Я не шучу. Плюс все-таки Татарстан, это не Сибирь, не Вятка и не Самара — другой менталитет у Татарстана, как и у Башкортостана" — рассказывает политик.

Напомним, что в августе прошлого года Айрата Дильмухаметова приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также после освобождения ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и размещением информации на них на протяжении трех лет. Апелляционный военный суд оставил приговор в силе. Политика обвинили в "призывах к нарушению территориальной целостности РФ", "пропаганде терроризма", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" и ее "финансированию".

Кроме того, Дильмухаметов попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.