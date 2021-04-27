Израиль виновен в апартеиде - HRW

Израиль совершает «преступления против человечности в виде апартеида и преследований» против палестинцев, и международное сообщество должно пересмотреть дипломатические отношения с этим государством, заявила ведущая правозащитная группа в своем докладе во вторник.

В 213-страничном отчете Human Rights Watch (HRW) подробно рассказывается, как Израиль стремится сохранить еврейско-израильскую гегемонию над палестинским народом от реки Иордан до Средиземного моря.

«В то время как большая часть мира рассматривает полувековую оккупацию Израиля как временную ситуацию, которую «мирный процесс», затянувшийся на долгие годы, скоро вылечит, угнетение палестинцев там достигло порога и устойчивости, которые соответствуют определениям преступлений апартеида и преследования», - сказал Кеннет Рот, исполнительный директор HRW.

«Те, кто стремится к израильско-палестинскому миру, будь то решение с одним или двумя государствами или конфедерация, должны тем временем признать эту реальность такой, какая она есть, и использовать инструменты прав человека, необходимые для ее прекращения».

Израиль отверг доклад организации, назвав его «пропагандой».

«Хьюман Райтс Вотч, как известно, имеет давнюю антиизраильскую программу, годами активно добиваясь бойкотов против Израиля», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Израиля.

«Их решение не предоставлять этот доклад для обзора или комментариев каким-либо израильским властям является явным свидетельством того, что это пропагандистская брошюра, не имеющая какого-либо доверия».

Отчет HRW следует за выводом, к которому пришла израильская правозащитная группа «Бецелем», которая в январе опубликовала исследование, согласно которому палестинцы, разделенные на четыре уровня плохого обращения, лишены права на самоопределение.

Эксперты отмечают, что это первый раз, когда ведущая международная организация вроде HRW «открыто осуждает Израиль как режим апартеида, призывая Израиль столкнуться с реальными и серьезными последствиями того, что в отчете называется «преступлением против человечности»».

И возможно самое удивительное, учитывая ее послужной список по таким вопросам, HRW на этот раз не «уравновешивает» свой анализ Израиля с ритуальным осуждением палестинцев.

В отчете HRW перечислен ряд нарушений, совершенных Израилем в отношении палестинцев: широкие ограничения на передвижение палестинцев на оккупированных территориях, снос домов и «почти категорический отказ» в выдаче разрешений на строительство, военная оккупация, экспроприация земель и отказ в предоставлении права проживания права сотен тысяч палестинцев.

Фактически, собственные слова и действия израильского правительства - такие как закон о национальном государстве 2018 года, в котором Израиль определен как «национальное государство еврейского народа», и его неумолимая политика расширения поселений, все указывают на его намерение сохранить свое господство, сообщает HRW.

Для Израиля термин «апартеид» взрывоопасен, он решительно отвергается им самим и его сторонниками. Он давно называл себя единственной «демократией на Ближнем Востоке», но аналитики говорят, что отказ от ярлыка «апартеид» соответствует израильской традиции осуждать любую критику как «антисемитскую».

«Даже когда израильские политики открыто говорят об аннексии, экспансионизме и сохранении присутствия на оккупированных территориях, израильское правительство указывает на палестинских граждан Израиля как на доказательство того, что это не режим апартеида, учитывая их способность голосовать и быть представленными на высших уровнях правительства», - говорит Тарек Бакони, аналитик Crisis Group.

«Они представляют собой фиговый лист, который в конечном итоге не отрицает того, что Израиль продолжает контролировать большинство палестинского народа, не учитывая его права».