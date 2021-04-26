QazVac: минздрав Казахстана запустил вакцинацию от коронавируса отечественным препаратом

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой 26 апреля вакцинировался казахстанским препаратом QazVac от коронавируса, сообщает NUR.KZ. Таким образом, глава Минздрава запустил кампанию по иммунизации населения отечественной вакциной.

Цой привился в 9-й поликлинике столицы, Нур-Султана, куда поступило 300 доз препарата QazVac, после осмотра врача.

«Место укола мочить нельзя, через час нужно выпить жаропонижающее. Нельзя пить спиртные напитки. Через 21 день вы должны прийти на вторую вакцинацию», — проинструктировала медсестра Алексея Цоя. Сам процесс транслировался в прямом эфире телеканала «Хабар», а также в аккаунте Минздрава в Facebook.

После вакцинации министр полчаса находился под контролем медперсонала. На вопрос о самочувствии он ответил, что чувствует себя нормально.

Алексей Цой — не первый член правительства, привившийся данным препаратом. До этого еще на этапе изготовления казахстанской вакциной привился министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. О намерении привиться завлял и президент Касым-Жомарт Токаев, но уже 6 апреля он получил первую дозу российской вакцины «Спутник V».

Препарат QazVac создан на основе вируса, который был нейтрализован химическими веществами. К настоящему моменту он прошел две фазы клинических испытаний. Полностью завершить их планируется в июле, но начать прививать население данной вакциной власти решили чуть раньше, в конце апреля.