Полиция Израиля убрала свои ограждения в Восточном Иерусалиме

В воскресенье израильская полиция сняла ограждения возле комплекса мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, очевидно, с целью ослабить напряженность после нескольких дней ожесточенных столкновений.

Ограждение возле Дамасских ворот в обнесенном стеной Старом городе Восточного Иерусалима - популярном месте собраний палестинцев в священный месяц Рамадан - отчасти было причиной напряженности в течение нескольких ночей.

Полиция Израиля заявила, что барьеры были установлены в рамках карантинных ограничений.

Решение было принято «после консультаций с местным руководством, религиозным руководством, оценки ситуации, с учетом владельцев магазинов, которые должны зарабатывать на жизнь, а также для снижения уровня насилия», - сообщил агентству AFP представитель полиции Израиля.

«Наши силы по-прежнему находятся на местах, и мы не позволим вспыхнуть насилию», - сказал представитель.

В ночь на четверг после прибытия ультраправых израильских группировок в конце марша, во время которого они запугивали палестинцев и скандировали «Смерть арабам», вспыхнули ожесточенные столкновения.

Сотни палестинцев были ранены, а десятки других арестованы за несколько дней насилия.

Также сотни палестинцев провели праздничные митинги на площади под наблюдением полиции.

Они скандировали праздничные речи и размахивали палестинскими флагами. Небольшие стычки вспыхивали, когда израильская полиция попыталась конфисковать флаги.

Репортеры AFP видели, как полиция задержала нескольких молодых палестинцев.

Но площадь оставалась открытой, и полиция продолжала активно присутствовать в этом районе до раннего утра понедельника.

Ахмад Тиби, член израильского парламента от Объединенного списка, избирательного альянса с палестинским большинством, заявил в понедельник, что установка баррикад в Старом городе была ошибкой с самого начала. В своем заявлении он сказал, что решение открыть ворота является правильным, но также «они должны прекратить нападать на палестинцев».

События в Иерусалиме помимо прочего привели к эскалации конфликта в осажденном секторе Газа.

В то время как палестинцы в Газе устраивали демонстрации солидарности с палестинцами в Иерусалиме, вооруженное крыло ХАМАС предупредило Израиль, чтобы он «не испытывал» его терпение.

В ночь с пятницы на субботу из Газы в сторону Израиля было выпущено несколько ракет. Израильские военные заявили, что они перехватили несколько ракет и нанесли воздушные удары по позициям ХАМАС в этом районе.

ХАМАС не взял на себя ответственность за ракеты, но Израиль считает это движение виновным в любом огне, исходящем из анклава, который с 2007 года находится под строгой израильской наземной, морской и воздушной блокадой.

В понедельник представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что снятие ограждений продемонстрировало способность палестинского народа «бросать вызов, сопротивляться и навязывать свою волю оккупанту».

«Наше единство… и сопротивление во всех его формах будут и впредь гарантией нашей способности действовать в решении национальных проблем перед лицом оккупации», - добавил он.

Между тем, в понедельник Израиль заявил, что закрыл рыболовную зону у побережья Газы, где проживает 2 миллиона человек, до дальнейшего уведомления.

Ранее он сократил протяженность рыболовной зоны до 9 морских миль от берега с 15 морских миль, в ответ на запуск ракет из палестинского анклава.

В соответствии с соглашениями Осло, подписанными в 1993 году, Израиль обязан разрешить лов рыбы на расстоянии до 20 морских миль, но это условие никогда не было реализовано.

На практике до 2006 года Израиль разрешал ловить рыбу только на расстояние до 12 морских миль, а затем зона рыболовства была сокращена до шести, а позже и до трех миль.

Израиль сохраняет сильное военно-морское присутствие, ограничивая любое передвижение в анклав и выезд из него, а также расстояние, на которое рыбаки Газы могут плыть, чтобы ловить рыбу. Это серьезно сказывается на средствах к существованию примерно 4000 рыбаков и еще как минимум 1500 человек, занятых в рыбной промышленности.