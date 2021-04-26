Индонезийскую подлодку нашли развалившейся на три части

Подводная лодка индонезийских ВМС KRI Nanggala-402, пропавшая 21 апреля во время учений у берегов Бали, найдена глубоко под водой в Балийском море. Об этом сообщает газета The Jakarta Post, ссылаясь на представителей армии и флота Индонезии.

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что экипаж подводной лодки не виноват в аварии: «KRI Nanggala разделена на три части: корпус корабля, корма корабля и все основные части разделены. Основная часть найдена треснувшей».

На данный момент спасатели нашли новые предметы членов экипажа, в том числе спасательные жилеты. Ранее они обнаружили в море еще несколько предметов, находившихся на борту подлодки, в том числе молитвенные коврики членов экипажа. Тогда же представители ВМФ сообщили, что гидролокатор обнаружил объект, похожий на подлодку, на глубине 850 метров.

Командующий Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто заявил, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что все 53 члена экипажа погибли.