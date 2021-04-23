В Таджикистане задержан имам столичной мечети по подозрению в салафизме

В Таджикистане силовики задержали имам-хатиба мечети столичного района Шохмансур Абдулхака Обидова, которого подозревают в причастности к запрещенному в стране движению салафизма. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на отделение общественных связей ГКНБ республики.

Абдулхак Обидов (известный как Махсуми Абдулхак) был задержан в городе Вахдат вместе с четырьмя другими гражданами Таджикистана. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Как отмечает радио «Озоди», имам-хатибы назначаются властями и находятся на государственной дотации. В частности, Обидов работал в мечети района Шохмансур около четырех лет. В сообщении «Озоди» приводится также версия с сайта «Бомдод» о том, что Обидов был арестован за высказывания на похоронах известного священнослужителя Домулло Хикматулло. Он назвал покойного «одним из великих лидеров страны», что якобы «легло тенью на имя действующего президента».

Между тем, Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов заявил, что арест имам-хатиба не имеет ничего общего с речью на похоронах Домулло Хикматулло.

Напомним, что в Таджикистане по обвинению в пропаганде салафизма за решеткой оказались десятки человек, в том числе блогер Джунайдулло Худоёров, а также известный в Согдийской области кардиохирург Абдумалик Саломов.