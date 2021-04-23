В Египте освободят сотни заключенных по случаю Рамадана, включая Братьев-мусульман

Президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси издал указ об освобождении 1686 заключенных в ознаменование месяца Рамадан, сообщает египетская официальная газета во вторник.

Большинство из тех, кто должен был быть освобожден, были осуждены за общеуголовные преступления, но будут включены и некоторые политические заключенные, сообщает арабоязычная служба New Arab со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

Источники в Братьях-мусульманах* также сообщили турецкому информационному агентству Anadolu, что десятки членов движения могут быть освобождены во втором по величине городе Египта, Александрии.

«Они еще не освобождены - они могут быть освобождены или могут быть снова задержаны, против них будут возбуждены новые дела, и это будет прояснено в ближайшие часы», - сообщили арабскому изданию Anadolu анонимные источники в БМ.

Напомним, что в июне 2013 года президент генерал ас-Сиси совершил переворот против первого демократически избранного лидера Египта Мохаммеда Мурси, члена Братьев-мусульман.

Через несколько месяцев Братья-мусульмане были объявлены вне закона, а тысячи их членов были арестованы и заключены в тюрьму вместе с активистами светской оппозиции и демократическими активистами.

Мурси был арестован сразу после переворота и скончался во время выступления в суде в 2019 году после почти шести лет содержания под стражей после сообщений правозащитных групп о том, что его здоровьем сознательно пренебрегали.

78-летний лидер движения Мохаммед Бади остается в тюрьме.

В понедельник власти Египта освободили известного журналиста-диссидента Махди Ахмеда Хусейна после того, как он провел семь лет в заключении по политическим обвинениям. За последние недели власти Египта освободили в общей сложности семь журналистов, хотя многие другие находятся в тюрьме.

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