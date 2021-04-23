Столкновения в Старом городе Иерусалима

Более 120 человек были ранены в ходе ночных столкновений в оккупированном Израилем Восточном Иерусалиме в четверг во время марша еврейских экстремистов в Старом городе.

Насилие вспыхнуло у одного из входов в обнесенный стеной Старый город, где ультраправые евреи завершили марш, участники которого преследовали палестинцев и скандировали «смерть арабам».

С начала Рамадана 13 апреля в этом районе наблюдались ночные беспорядки, когда палестинцы жаловались на то, что полиция блокирует доступ к району вокруг стен, популярному месту сбора палестинцев после окончания дневного поста Рамадана.

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что оказал помощь не менее 105 человек, около 20 из них были госпитализированы.

По данным израильской полиции, ранены 20 офицеров, трое из которых были доставлены в больницу.

Напряженность в Иерусалиме возросла после того, как в последние дни была опубликована серия видеороликов, на которых молодые арабы нападают на ультраортодоксальных евреев, а еврейские экстремисты выходят на улицу и издеваются над арабами во время ночных столкновений.

В четверг вечером израильская правая экстремистская группировка «Лехава» организовала марш в Старом городе, в котором приняли участие сотни человек.

Полиция сообщила, что более 50 человек, задержанных на ночь, были доставлены на слушание по делу о предварительном заключении в пятницу утром.