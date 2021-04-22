Суд оставил в силе приговор Равилю Шамсутдинову

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор Второго окружного военного суда Читы солдату Рамилю Шамсутдинову, которого ранее осудили на 24 с половиной года лишения свободы за убийство восьми сослуживцев. Об этом его адвокаты Равиль Тугушев и Руслан Нагиев сообщили в инстаграме.

Равиль Тугушев заявил, что для стороны защиты решение суда стало ожидаемым, будут ли они обжаловать его пока неясно.

По словам Руслана Нагиева, вероятнее всего, Шамсутдинов будет отбывать наказание по месту жительства. Он был призван в армию из села Вагай Тюменской области.

Напомним, что приговор Шамсутдинову обжаловали родственники погибших. Как уточняет 72.Ru, сторона потерпевших в апелляции просила квалифицировать действия Шамсутдинова по статьям о хищении оружия и террористическом акте. По их мнению, срочник совершил массовое убийство военнослужащих "с целью повлиять на властные структуры".

В октябре 2019 года Равиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев, в том числе — двоих офицеров, в карауле воинской части в поселке Горный в Забайкалье. Свой поступок Шамсутдинов объяснил издевательствами над ним.

Сослуживцы Шамсутдинова подтвердили наличие неуставных отношений в части. Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условно солдата Руслана Мухатова, который издевался над Шамсутдиновым.