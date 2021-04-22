Индонезийский "Курск": у берегов Бали пропала подводная лодка ВМФ Индонезии

Военные Индонезии заявили, что ищут пропавшую подводную лодку с 53 членами экипажа на борту после потери связи с судном у берегов Бали в среду.

Командующий Хади Тьяджанто сказал, что подлодка Nanggala 402 участвовала в учениях, когда пропустила запланированный отчетный вызов. По его словам, подводная лодка исчезла в водах примерно в 95 км к северу от Бали, сообщает Associated Press (AP).

Тьяджанто сказал, что военно-морской флот направил корабли для поисков в этом районе и обратился за помощью к Сингапуру и Австралии, у которых есть спасательные суда для подводных лодок.

«KRI Nanggala 402 потерял связь сегодня рано утром», - сказал первый адмирал Юлиус Виджойоно, сообщает AFP. «Флот в настоящее время ищет его. Мы знаем местность, но она довольно глубокая».

По сообщениям местных СМИ, военно-морской флот считает, что подлодка затонула в котловине на глубине 700 метров. Пока неизвестны причины, по которым она затонула.

Построенная в Германии подводная лодка, находящаяся на вооружении с начала 1980-х годов, готовилась к учениям по ракетным стрельбам, которые должны были состояться в четверг. В настоящее время Индонезия располагает флотом из пяти подводных лодок и планирует ввести в эксплуатацию не менее восьми к 2024 году.