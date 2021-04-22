В Дании протестуют против высылки сирийских беженцев

Около 1000 человек протестовали в среду у датского парламента против решения правительства отозвать вид на жительство для сирийских беженцев, ссылаясь на "безопасную" ситуацию вокруг Дамаска.

В Дании действует одна из самых суровых миграционных политик в Европе.

«Я здесь, чтобы продемонстрировать свою поддержку сирийским беженцам. Я считаю неразумным, что мы единственная страна в Европейском союзе, которая отправляет сирийских беженцев обратно в район Дамаска», - передает AFP слова 24-летней студентки Анны.

Тюлип Башур, получившая 30 марта письмо с сообщением об аннулировании вида на жительство, была довольна явкой на демонстрацию.

«На самом деле для меня очень много значит, что многие люди поддерживают нас и выступают против этого закона. Они с сирийским народом и не хотят, чтобы их отправляли назад, потому что там небезопасно», - говорит 21-летняя студентка.

Она обжаловала решение отправить ее обратно.

Напомним, что прошлым летом Дания решила пересмотреть дела около 500 сирийцев из столицы Дамаска, находящейся под контролем режима Башара Асада.

В новом решении говорится, что «нынешняя ситуация в Дамаске больше не оправдывает выдачу вида на жительство или продление вида на жительство».

С тех пор у более чем 189 сирийцев в Дании отозвали разрешения.

Те, кому было предоставлено только временное проживание, были помещены в изолятор до депортации.

В соответствии с датским иммиграционным законодательством разрешения на временное проживание выдаются без даты окончания в случаях «особо серьезной ситуации в стране происхождения, характеризующейся произвольным насилием и нападениями на мирных жителей».

Но они могут быть отозваны, как только будет сочтено, что условия улучшились.

По данным Статистического управления Дании, в настоящее время в Дании проживает около 35 500 сирийцев, более половины из которых прибыли в 2015 году.