Джо Байден может в ближайшие дни признать "геноцид армян"

Ожидается, что президент США Джо Байден официально признает «геноцид армян» Османской империей во время Первой мировой войны, сообщили в среду СМИ. Это вероятно приведет в ярость Турцию, что чревато дальнейшим обострением отношений между двумя союзниками по НАТО.

Разумеется этот шаг будет в значительной степени символическим, но он означает отказ от десятилетий тщательно выверенных формулировок Белого дома и происходит в то время, когда Анкара и Вашингтон уже находятся в конфликте по ряду вопросов.

Байден, вероятно, использует слово «геноцид» в заявлении от 24 апреля, когда во всем мире ежегодно проводится день памяти жертв тех событий, сообщили агентству Reuters три источника, знакомые с этим вопросом.

«Насколько я понимаю, он принял решение и будет использовать слово «геноцид» в своем заявлении в субботу», - сказал источник, знакомый с этим вопросом. Источники предупредили, что, учитывая важность двусторонних отношений с Турцией, Байден может все же отказаться от использования этого термина в последнюю минуту.

Впервые об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду заявила репортерам, что у Белого дома, вероятно, будет «больше, что сказать» по этому поводу в субботу, но отказалась вдаваться в подробности.

Госдепартамент направил запросы по этому поводу в Белый дом, и Совет национальной безопасности не дал никаких комментариев, кроме того, что сказал Псаки.

Год назад, еще будучи кандидатом в президенты, Байден пообещал, что поддержит усилия по признанию событий 1915 года «геноцидом армян».

«Сегодня мы вспоминаем зверства, с которыми столкнулся армянский народ в Мец Егерн - Геноцид армян. В случае своего избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян и сделаю всеобщие права человека главным приоритетом», - сказал он тогда в Twitter.

Надо сказать, что Байден не первый давал такие обещания. Едва ли не каждый будущий американский президент обещал признать геноцид. До сих пор никто однако не выполнил это обещание из-за актуального политического сотрудничества с Турцией. На протяжении десятилетий меры по признанию геноцида армян застопорились в Конгрессе США, и президенты США воздерживались от этого признания из-за опасений по поводу отношений с Турцией и интенсивного лоббирования Анкары.

Но Байден вполне может стать первым президентом США, который выполнит это обещание, так как отношения Анкары и Вашингтона находятся на самом низком уровне впервые за десятки лет. Вашингтон больше не считает, что он нуждаются в Турции больше, чем Турция нуждается в США.

Хотя турецкие и американские официальные лица вели переговоры после избрания Байдена, его администрация усилила давление на Турцию, часто выражая свое недовольство соблюдением прав человека в Турции и разногласиями по множеству вопросов, в том числе из-за покупки Турцией российского оружия.



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что любой шаг Байдена к признанию массовых убийств армян геноцидом нанесет еще больший ущерб и без того натянутым связям между союзниками по НАТО.

Ян Бреммер, основатель исследовательской и консалтинговой фирмы Eurasia Group, сказал, что ожидаемый шаг Байдена отражает ухудшение отношений между союзниками по НАТО, но ответ Эрдогана, вероятно, будет ограниченным.

«Эрдоган… вряд ли спровоцирует США действиями, которые могут еще больше подорвать слабую экономику Турции», - сказал он.

В 2019 году Сенат США принял необязательную резолюцию, признающую геноцид армян, что стало историческим шагом, который глубоко разозлил Турцию.

Напомним, что Турция признает, что многие армяне, проживавшие в Османской империи, погибли в ходе боев с османскими силами во время Первой мировой войны, но оспаривает заявляемые цифры в полтора миллиона человек и отрицает, что убийства были системно организованы и представляют собой геноцид.