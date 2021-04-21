Афганскую конференцию в Стамбуле перенесли на неопределенное время после Рамадана

Турция заявила, что откладывает долгожданную афганскую мирную конференцию в Стамбуле до конца священного месяца Рамадан.

«Мы подумали, что было бы выгодно отложить его... Мы проконсультировались с Катаром, США и Организацией Объединенных Наций и решили провести его после Рамадана и празднования Ида», - заявил во вторник новостному каналу Haberturk министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу добавил, что после недавнего решения США о выводе своих войск из Афганистана «нет нужды спешить».

Международную конференцию, считающуюся важной для будущего раздираемой войной страны в условиях эскалации насилия, планировалось провести с 24 апреля по 4 мая.

Ранее Талибан* отказался посещать любые мирные саммиты, пока все иностранные силы не будут выведены из Афганистана.

«Конференция не имела бы смысла без присоединения талибов. На данный момент мы решили отложитьее это, так как нет ясности по поводу формирования делегаций и участия », - сказал Чавушоглу.

«Цель не в том, чтобы начать переговоры, альтернативные Дохе, а в том, чтобы внести свой вклад в этот процесс. Встречу в Стамбуле совместно проведут Турция, Катар и ООН».

Высокопоставленный афганский правительственный чиновник сообщил агентству Reuters, что встреча в Стамбуле «не состоится в указанный день, потому что талибы отказались присутствовать».

Отсрочка была подтверждена двумя другими источниками, в том числе одним официальным лицом, страна которого участвует в процессе планирования, сообщает Reuters.

Представитель талибов Мохаммад Наим сказал Reuters в текстовом сообщении, что у группы нет никакой информации об отсрочке, и что он не может ничего сказать о будущих датах конференции после Рамадана.

Представитель афганского правительства отказался комментировать этот вопрос. Следующая дата конференции пока не известна.

* - запрещены в РФ