Впервые российский суд запретил книги на иностранном языке - книги С. Нурси на османском

Суд не стал назначать комплексную экспертизу и ограничился документом, предоставленным прокуратурой. Ответчики с данным решением не согласны, в Верховный суд Татарстана будет направлена апелляционная жалоба, сообщил в соцсетях адвокат Руслан Нагиев.

Экспертизу проводили специалисты с «невысокой квалификацией, не владеющие языком оригинала и не являющиеся носителями языка» из Набережночелнинского педагогического университета, отмечает адвокат ответчиков.

Рассмотрение иска прокуратуры Татарстана началось в январе этого года, речь шла о запрете 47 наименований книг и книжных серий. В общей сложности иск касается 163 изданий в основном авторства Нурси на турецком, татарском и русском языках, а также книге Мэри Велд (Шукран Вахиде) «Ислам в современной Турции» на русском,«Аяты и хадисы в «Рисале-и Нур» Кенана Демирташа и «Избранные хадисы из Кутуб ас-Cитта» Джемаля Ушака (ошибочно назван в иске Кемалем Уссаком). Прокурор просил признать их экстремистскими материалами, за исключением сур, аятов и цитат из Корана.