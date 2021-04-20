Суд Грузии поддержал мусульман Батуми в споре о строительства мечети

Апелляционный суд Грузии одобрил строительство мечети в Батуми, признав дискриминационных отказ мэрии в разрешении на ее возведение, сообщает издание «Кавказский узел».

Напомним, что в мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. При этом глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе пообещал, что вопрос строительства мечети будет решен "в ближайшем будущем".

Тем не менее 30 сентября 2019 года Батумский горсуд по иску мусульманской общины обязал мэрию пересмотреть отказ в строительстве мечети. Участок, где планировалось строительство, действительно находится в густонаселенном районе, как утверждала мэрия, но это не помешало построить там семь христианских храмов, указал судья. Позицию городских чиновников суд счел дискриминационной по отношению к мусульманам.

Отказ разрешить строительство мечети в Батуми связан с плотной застройкой намеченного участка, указала в феврале мэрия в апелляционной жалобе. 2 апреля в суде представитель мэрии сообщил, что в Батуми достаточно мест, где мусульмане могут совершать молитвы. Городские власти причислили к культовым сооружениям те строения, где просто имеются молельные комнаты, указала в суде адвокат.

По словам адвоката окончательно вопрос о строительстве мечети не решен. "Апелляционный суд рассмотрел решение, принятое на первом этапе рассмотрения, где идет речь о разрешении на строительство мечети. Но предстает еще и второй этап, на котором будут утверждать сам проект", - пояснила она.

Кроме того, мэрия может обратиться в кассационный суд Грузии на решение апелляционного суда. "У мэрии есть возможность растянуть процесс принятия решения на годы... У нас есть возможность обратиться в Европейский Суд по правам человека, который может потребовать ускорения процедуры в рамках положения о недопустимости дискриминации по религиозному признаку", сказала адвокат Тамра Микеладзе.

Вопрос строительства новой мечети в Батуми обсуждается с 2016 года. Дважды, в 2013 и 2016 годах, мусульманская община обращалась к властям Батуми с просьбой выделить землю под строительство, пока не приобрела участок самостоятельно. На данный момент мусульмане Батуми вынуждены молиться во временном помещении барачного типа. При этом по пятницам большинство верующих и вовсе вынуждены молиться за стенами мечети на сырой земле.