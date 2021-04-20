Катарский фонд построил одну из самых больших мечетей в Косово

В Косово к наступлению священного месяца Рамада приурочили открытие новой мечети, которая, по сообщениям СМИ, представляет собой «уникальный архитектурный шедевр», в присутствии шейха Наима Трнавы, муфтия Республики Косово, и посла Катара в Албании и Косова Али бин Хамада аль-Марри. Строительство мечети проспонсировала катарская благотворительная организация Qatar Charity.

Мечеть, получившая название «Мечеть шейха Шуайба Арнаута», расположена в столице Косово Приштине. Мечеть, вмещающая 2500 прихожан, состоит из пяти этажей, на которых расположены классы, исламская библиотека, компьютерный зал и детская игровая комната.

В начале церемонии муфтий Косово высоко оценил заботу Государства Катар, его эмира, правительства и народа о своих братьях из народа Косово: «Они не забывали нас ни в один период, особенно в трудных обстоятельствах, через которые прошла Республика Косово». Он также высоко оценил роль Qatar Charity в реализации предыдущих проектов развития.

Муфтий добавил: «Этот проект, который мы открываем сегодня, возник в свое время, тем более что мы находимся на пороге священного месяца, благословенного месяца Рамадан, а эта мечеть является одной из самых красивых мечетей не только в Косово, но во всех балканских странах».

Проекты катарского благотворительного фонда в Косово охватывают различные сегменты и области, в первую очередь заботу о сиротах, инвалидах и семьях с ограниченным доходом и их спонсорство. Катарцы помогли оплатить счета за электроэнергию почти тысячи семей сирот, а также создали образовательный центр, который помог получить профессию уже 5000 человек. . Количество проектов, приносящих доход, достигло более 500 проектов, а количество проектов, реализованных в области водоснабжения и канализации, достигло более 1000 проектов.

Кроме того, катарцы подписали соглашение с властями Косова о строительстве как минимум еще одной мечети в стране.