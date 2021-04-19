В Турции большая утрата: умер последний ученик Саида Нурси - Хюсню Байрамоглу

Вчера вечером в Стамбуле на 86 году жизни в Иной мир ушел последний близкий ученик Бадиуззамана Саида Нурси – Хюсню Байрамоглу (15.02.1935-18.04.2021). "Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение" (Коран, 2:156).

إن لله وإن إليه راجعون

Он являлся главой Стамбульского фонда "Хизмет вакфы", распространял истины Ислама и Корана в Турции и по всему миру.

Джаназа-намаз пройдет 20 апреля после полуденного зухр-намаза в мечети "Эюп Султан", похороны - на кладбище "Эюп Султан". Ожидается участие первых лиц государства.

Свои соболезнования по поводу смерти Хюсню Байрамоглу выразили известные турецкие политики, религиозные и общественные деятели, среди которых глава администрации президента Турции Хасан Доган, глава Управления по делам религии (Диянет) Али Эрбаш, глава МВД Сулейман Сойлу, министр юстиции Абдульхамит Гюль, глава партии "Саадет" Темель Карамоллаоглу, сын Н. Эрбакана Фатих Эрбакан, известные проповедники и публицисты Джуббели Ахмед ходжа, Мехмет Гёрмез, Ихсан Шеноджак, Юсуф Каплан, Мухаммед Эмин Йылдырым и другие.

В частности, глава Диянета Али Эрбаш написал:

«Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Я с глубокой скорбью узнал о смерти Хюсню Байрамоглу, посвятившего свою жизнь воспитанию поколений, живущих с верой и нравственностью. Желаю ему милости Божией, терпения его семье и близким. Пусть его место будет в Раю".