Бельгия: в столкновениях между чеченцами и курдами погиб один человек

В бельгийском городе Льеж выходные отметились столкновением между чеченской и курдской диаспорами. В город стянуты дополнительные силы полиции.

16 апреля неизвестными в масках был убит уроженец Чечни. Жертву атаковали 20-30 человек, предположительно все они курды, передает агентство "Франс пресс" со ссылкой на бельгийские власти. Нападавшие были в лыжных масках и одеты в черное. При них замечены бейсбольные биты как минимум одно огнестрельное оружие.

Кадры инцидента, снятые очевидцами, распространились в соцсетях. На видео группа людей бежит за черным автомобилем. Когда тот останавливается, нападающие окружают его. Слышно четыре выстрела.

За день до этого, 15 апреля, другой инцидент между чеченцем и курдом случился в сервисном центре. Пытаясь их разнять, получили ранения владелец и клиент центра, уточнили в местной прокуратуре.

По следам пятничного случая полиция допрашивает и проверяет личности троих курдов и 28 чеченцев. Их статус в Бельгии проверяется. Изъят по крайней мере один автомат Калашникова.

Мэр Льежа — пятого города Бельгии — в шоке. «Мы никогда раньше не видели подобных инцидентов в Льеже», - сказал он AFP.

Между тем, в конце марта во Франции более полутысячи человек вышли на улицы с требованием прекратить предвзятое отношение к чеченской диаспоре. Поводом для акций стало убийство 23-летнего уроженца Чечни Хамзата Лабазанова, который был застрелен 17 марта в городе Рен. Полиция назвала мотивом преступления "разборки наркоторговцев", а близкие убитого - месть дилеров за попытки Лабазанова помешать им распространять наркотики в здании, где он жил.