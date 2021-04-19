Племянник кардинала Боснии принял Ислам

Племянник кардинала Винко Пульича, духовного главы католиков Боснии и Герцеговины, принял Ислам.
Мусульманином Данко Пульич стал в Рамадан на церемонии в мечети Калибунар в центральном городе Травник в субботу, под руководством имама Алии Чикотича. Он также изменил свое имя на Эмир.
В разговоре с агентством Anadolu имам сказал, что Данко почувствовал себя «очень спокойно», и это также момент большого счастья для мечети.
Он рассказал также о том, что другая женщина, Антония, тоже обратилась в Ислам в священный месяц, и выбрала имя Айше.
Мусульмане составляют самую большую религиозную общину в Боснии, стране на Балканском полуострове в юго-восточной Европе.