Эрдоган пригрозил суду Северного Кипра, ограничившему курсы Корана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал непризнанную Турецкую республику Северного Кипра за решение ее Конституционного суда, которое ограничивает курсы Корана. Он пригрозил второму турецкому государству неуказанными шагами, если решение не будет отменено.

«Конституционный суд должен сначала научиться секуляризму. Северный Кипр - это не Франция», - сказал он о решении. «Они должны претворять в жизнь обычаи Турции. [Они] должны быстро исправить эту ошибку, иначе наши следующие шаги будут другими».

На прошлой неделе суд постановил, что любые курсы в стране, включая курсы Корана, должны регулироваться и проводиться Министерством образования ТРСК, а не религиозной комиссией.

Это решение заставило многих поверить в то, что Северный Кипр полностью запретил курсы Корана. Источники в суде, общаясь с местными кипрско-турецкими СМИ, отрицали, что их приговор запрещает изучение Корана. Премьер-министр Северного Кипра Эрсан Санер также заявил в пятницу, что в стране все еще проходит изучение Корана.

«Курсы будут продолжены после того, как мы доработаем правовые поправки по этому вопросу», - сказал он.

Эрдоган, однако, настаивал на отмене этого решения и поручил министру иностранных дел Мевлуту Чавушоглу передать это послание официальным лицам турок-киприотов во время визита в пятницу.

«Мы не допустим шагов, которые могут помешать обучению молодежи Корану», - добавил Эрдоган.

В целом, скорее всего суд на ТРСК действительно не постановлял запрещать все курсы Корана. Такого рода откровенный секуляризм тяжело представить даже во Франции. Вместо этого он стремится поставить под государственный контроль все подобные курсы. Что не намного лучше.

Напомним, что средиземноморский остров был разделен по этническому признаку между международно признанным правительством греков-киприотов на юге и северным регионом, после турецкой операции 1974 года. Север был занят Турцией в ответ на переворот, направленный на присоединение Кипра к Греции.

После одностороннего провозглашения независимости в 1983 году Турецкая республика Северного Кипра, финансово поддерживаемая Турцией, признана только Анкарой.

Многие турки-киприоты жалуются, что Турция все активнее вмешивается во внутренние дела Северного Кипра после прошлогодних президентских выборов, на которых победил близкий союзник Турции Эрсин Татар, который поддерживает решение о создании двух государств для разделенного острова, а не федеративную систему.

Анкара во время предвыборной кампании поддержала Татара в борьбе с его соперником, бывшим президентом Мустафой Акынджи, отремонтировав водопровод и частично открыв закрытый для посещения курорт Вароша прямо перед выборами.

В Турции некоторые СМИ также широко изображали Акынджи как греческого агента и предателя.