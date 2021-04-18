Поддержите "Голос Ислама"!

Уважаемые читатели, дорогие братья и сестры, ас-саламу алейкум!

Как вы знаете, с осени прошлого года наш сайт перешел на финансирование исключительно пожертвованиями читателей, и формат его работы напрямую зависит от того, какая сумма набирается каждый месяц.

В прошлый раз мы с радостью сообщили, что после падения сборов последних месяцев, которое вынудило нас перейти от нескольких новостных публикаций в день к одному дайджесту основных новостей в сутки, ситуация улучшилась, что позволило нам вернуться в прежний формат нескольких статей в день.

К сожалению в этот месяц результаты сборов снова оказались неутешительными. Тем не менее, на ближайщий месяц мы все равно решили продолжить деятельность в формате нескольких статей в сутки, но хотим обратиться к тем читателям, которые имеют возможность и желание помочь нам, но по каким-то причинам этого не делают, с просьбой оказать нам финансовую поддержку. К сожалению, без нее сайт полноценно работать не сможет.

Напомним, что безопасно для себя оказать нам такую поддержку можно через форму пожертвований на нашем сайте. Деньги от вас поступают не прямо нам, а на благотворительную европейскую платформу, и таким образом контролирующие органы вашей страны не видят,кому вы делаете пожертвования, а уже с этой платформы эти деньги поступают нам.

https://golosislama.com/page.php?id=8

Также просьба распространить этот призыв среди тех, кто может на него откликнуться.

Да воздаст вам Аллах благом в обоих мирах!