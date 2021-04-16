"И на дуде игрец": туркменский диктатор возглавил новую палату парламента

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов избран председателем Халк Маслахаты (Народного совета, одной из палат Милли Генгеша — парламента), сообщает «Фергана» со ссылкой на туркменские официальные источники.

Избрание состоялось во время первого заседания Халк Маслахаты по итогам тайного голосования. Все 56 членов совета проголосовали за Бердымухамедова единогласно, отмечает Turkmen.news. Он, в свою очередь, поблагодарил участников заседания за избрание, отметив, что воспринимает этот факт, «как знак огромного уважения и высокой ответственности перед всем народом».

Напомним, что раньше в Туркменистане действовал однопалатный парламент — Меджлис, а также существовал отдельный Халк Маслахаты (Народный совет), статус которого не был четко определен. После парламентской «реформы», проведенной в сентябре 2020 года, Халк Маслахаты стал новой палатой парламента. Первые выборы в нее прошли 28 марта. На следующий день стало известно, что в Халк Маслахаты избрался и действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов хотя его фамилии даже не было в опубликованных ранее списках кандидатов.

При этом, согласно статье 73 Конституции, действующий президент не может быть членом или депутатом парламента Туркменистана. Также статья 87 прямо запрещает членам Халк Маслахаты и депутатам Меджлиса одновременно занимать должность члена Кабинета Министров, а глава государства является его председателем, отмечает «Хроника Туркменистана».

Стоит отметить также, что согласно новой редакции Конституции, принятой в сентябре, глава Халк Маслахаты должен занять пост президента в случае его недееспособности.

В данном случае это значит, что если недееспособным станет Бердымухамедов, его место займет...правильно, сам Бердымухамедов.