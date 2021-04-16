Дания планирует изгнать всех сирийских беженцев, потому что в Сирии "безопасно"

Дания сталкивается с растущей критикой за принятое в прошлом году решение об отмене вида на жительство для сирийских беженцев, ссылаясь на «безопасную» ситуацию вокруг Дамаска, но страна остается на своей позиции.

Жесткая позиция Дании - новый признак того, что в стране действует одна из самых ограничительных миграционных политик в Европе.

«Ни одна другая страна в Европе не приняла такой политики», - сказал AFP Нильс-Эрик Хансен, юрист, специализирующийся на вопросах миграции.

На последних выборах в 2019 году социал-демократы во главе с Метте Фредериксен заняли ограничительную линию в отношении иммиграции и сумели перехватить власть у консервативного правительства, поддерживаемого крайне правой Датской народной партией.

Изначально эта политика встречала широкое безразличие, но все изменилось в апреле, когда одна из клиенток Хансен, девушка, собирающаяся закончить среднюю школу, выступила в защиту своего дела по датскому телевидению.

Говоря бегло на датском, 19-летняя Айя Абу-Дахер тронула зрителей, когда она едва сдерживая слезы, спрашивала, что она «сделала не так».

«Отличница», по словам директора ее средней школы в Нюборге, ведет кампанию за то, чтобы ее семье разрешили остаться.

Сирийской девушке недавно сообщили, что ее вид на жительство, срок действия которого истек в конце января, продлеваться не будет.

Помимо нее, у 189 сирийцев уже отозвали вид на жительство с лета 2020 года после того, как Копенгаген решил пересмотреть дела около 500 сирийцев из Дамаска, находящегося под контролем режима Башара Асада.

Отзыв был сделан на том основании, что «нынешняя ситуация в Дамаске больше не оправдывает выдачу вида на жительство или продление вида на жительство».

Некоторые из отклоненных заявителей, которым изначально было предоставлено только временное разрешение, были помещены в следственный изолятор.

«Находясь в центре для возвращения, вы не можете ни работать, ни учиться, и вы получаете еду три раза в день. По сути, они держат вас там до тех пор, пока вы не подпишете бумагу о том, что добровольно вернетесь в Сирию», - сказал Хансен AFP.

В соответствии с датским иммиграционным законодательством разрешения на временное проживание выдаются без даты окончания в случаях «особо серьезной ситуации в стране происхождения, характеризующейся произвольным насилием и нападениями на гражданское население», но могут быть аннулированы, если считается, что условия улучшились.

По данным Статистического управления Дании, в настоящее время в Дании проживает около 35 500 сирийцев, более половины из которых прибыли в 2015 году.

Не так давно Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что обеспокоено решением Дании, даже несмотря на то, что депортации в настоящее время приостановлены из-за отсутствия сотрудничества между Данией и Дамаском после нескольких лет гражданской войны.

УВКБ ООН заявило, что «не считает недавнее улучшение безопасности в некоторых частях Сирии достаточно фундаментальным, стабильным или долговременным, чтобы оправдать прекращение международной защиты для любой группы беженцев».

Правозащитная группа Amnesty International также осудила «тревожное развитие событий».

«Дания продолжает посылать сигналы о том, что они не хотят видеть в стране лиц, ищущих убежища, и пугает тех, кто находится здесь, чтобы они возвращались в свои страны, даже если они небезопасны», - сказала Лиза Блинкенберг, старший советник Amnesty в Дании. AFP.

«Дания - не только худшее место в Европе, но и демонстрирует отсутствие солидарности с другими европейскими странами, отказываясь взять на себя часть бремени», - сказал Хансен.

Но, несмотря на критику даже изнутри парламента, правительство продолжает стоять на своем.

«Политика правительства работает, и я не отступлюсь, этого не произойдет», - сказал министр иммиграции Социал-демократической партии Маттиас Тесфайе после того, как просьба Айи Абу-Дахер была передана в эфир.

«Дания была открытой и честной с первого дня. Мы ясно дали понять сирийским беженцам, что их вид на жительство является временным и что разрешение может быть аннулировано, если потребность в защите отпадет», - сказал Тесфайе AFP в пятницу.

В скандинавской стране заявлена ​​цель «ноль лиц, ищущих убежища», а также предлагаются специальные гранты на выплаты для добровольных репатриантов. В 2020 году эти выплаты приняли 137 сирийцев.