Турция в мае пошлет делегацию в Египет для переговоров о восстановлении отношений

Турция отправит делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел в Египет в начале мая, заявил 15 апреля министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, поскольку Анкара наращивает усилия по восстановлению натянутых отношений с Каиром после многих лет враждебности.

В прошлом месяце Турция заявила, что возобновила дипломатические контакты с Египтом и хочет дальнейшего сотрудничества, восемь лет спустя после того, как отношения рухнули из-за свержения египетской армией президента Братьев-мусульман недалеко от Анкары в 2013 году.

Оттепель в отношениях между региональными центрами могущества может отразиться на Средиземноморье. Они поддерживали противоборствующие стороны в войне в Ливии и заключали конфликтные морские сделки с другими прибрежными государствами. Но Чавушоглу заявил 14 апреля, что в отношениях Турции и Египта начинается новый период.

В интервью телекомпании НТВ Чавушоглу сказал, что Каир пригласил турецкую делегацию посетить Египет в первую неделю мая для обсуждения связей. Он добавил, что после этих переговоров состоится встреча с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, с которым он говорил на выходных.

«Египетская сторона пригласила делегацию из Турции в свою страну в первую неделю мая. Условия между нами созрели, встречи могут быть продолжены», - сказал Чавушоглу.

Каир заявил, что действия Турции «должны продемонстрировать соответствие египетским принципам» для нормализации отношений. В прошлом месяце Анкара обратилась к египетским оппозиционным телеканалам, работающим в Турции, с просьбой смягчить критику Каира в качестве первого конкретного шага, направленного на ослабление дипломатической напряженности.