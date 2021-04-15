Алимы Ингушетии запретили операции с криптовалютой

Совет алимов Ингушетии выпустил заявление о запрете финансовых операций с использованием криптовалют.

"После тщательного исследования вопроса и консультаций присутствующие пришли к единому мнению о запретности подобных действий для правоверного мусульманина", - заявил представитель совета алимов Ингушетии.

Речь идет о любых операциях, связанных с криптовалютой.

Напомним, что подобные фатвы о запрете операций с криптовалютами уже неоднократно издавались в разных странах. Как правило за подобными решениями стоят официальные исламские структуры.

В то же время более независимые алимы имеют другие мнения, в том числе и дозволяющие подобные операции.