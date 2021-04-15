Хуситы заявили о нападении на объекты в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что они использовали беспилотные летательные аппараты и ракеты для нападения на нефтяные и военные объекты в южном саудовском городе Джазан, где в четверг загорелся объект, принадлежащий государственному нефтяному гиганту Aramco.

Представитель хуситов в северной столице Сане заявил, что 11 ракет и беспилотников были нацелены на объекты, принадлежащие саудовскому нефтяному гиганту Aramco.

Противоракетные батареи Patriot и другие «чувствительные объекты» также стали объектом нападений хуситов в Джизане, сообщил военный представитель повстанцев по телеканалу «Аль-Масира».

Саудовская Аравия не получила подтверждения о пожаре или поражении ее противоракетной системы Patriot.

Тем не менее, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, борющаяся с хуситами в Йемене, заявила, что некоторые обломки от перехвата четырех беспилотных летательных аппаратов и пяти баллистических ракет, выпущенных за ночь и ранним утром, были найдены на территории Джазанского университета и вызвали ограниченный пожар, который вскоре был потушен.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила, что никто не был убит. Немедленных сообщений о травмах не поступало.

В заявлении обвинили хуситов в нападении, добавив, что ракеты и беспилотники были специально нацелены на гражданские районы и были запущены из оплота повстанцев Саада в Йемене, сказал представитель коалиции Турки аль-Малики.

Малики осудил эскалацию воздушной кампании против «гражданских целей», предупредив, что эти «враждебные действия представляют собой военные преступления».

Хуситы ранее несколько раз наносили удары по объектам Aramco, подчеркивая уязвимость дорогостоящей и стратегически важной нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Инцидент в четверг произошел через несколько дней после того, как хуситы заявили, что в понедельник атаковали с помощью беспилотников предприятия Aramco в Саудовской Аравии.

В ноябре прошлого года повстанцы ударили ракетой «Кудс-2» по заводу Aramco в Джидде, пробив брешь в резервуаре с нефтью и спровоцировав взрыв и пожар.

Атаки также происходят на фоне всплеска боевых действий между повстанцами и силами, лояльными международно признанному правительству Йемена. На прошлой неделе не менее 70 проправительственных боевиков и боевиков-хуситов были убиты в ожесточенных боях за стратегический северный город Йемена Мариб.