Индия и Пакистан провели тайные переговоры в январе

Ведущие разведчики из Индии и Пакистана провели секретные переговоры в Дубае в январе в новой попытке успокоить военную напряженность в спорном регионе Кашмира. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Связи между соперниками, обладающими ядерным оружием, заморожены с тех пор, как смертник взорвал индийский военный конвой в Кашмире в 2019 году, и его связали с базировавшимися в Пакистане повстанцами, в результате чего Индия отправила военные самолеты в Пакистан.

Позже в том же году премьер-министр Индии Нарендра Моди отозвал автономию Кашмира, чтобы усилить контроль над единственным штатом Индии с мусульманским большинством, что вызвало возмущение в Пакистане, ослабление дипломатических отношений и приостановку двусторонней торговли.

Но правительства двух стран вновь открыли неофициальный канал дипломатии, нацеленный на скромную дорожную карту по нормализации отношений в течение следующих нескольких месяцев, сообщили Reuters источники.

По словам двух человек, официальные лица из индийской и пакистанской разведок отправились в Дубай на встречу, организованную правительством Объединенных Арабских Эмиратов.

МИД Индии не ответил на запрос о комментарии. Военные Пакистана, контролирующие разведку, также не ответили.

Но Айша Сиддика, известный пакистанский аналитик по вопросам обороны, сказала, что, по ее мнению, представители разведки Индии и Пакистана встречались в течение нескольких месяцев в других странах.

«Я думаю, что в Таиланде, в Дубае, в Лондоне были встречи между людьми самого высокого уровня», - сказала она.

Такие встречи имели место и в прошлом, особенно во время кризисов, но никогда не признавались публично.

«Еще многое может пойти не так, это чревато», - сказал один источник в Дели. «Вот почему об этом никто не говорит публично, у нас даже нет названия для этого, это не мирный процесс. Вы можете назвать это повторным обязательством», - сказал один из них.

У обеих стран есть причины стремиться к сближению.

«Для Индии и Пакистана лучше говорить друг с другом, чем не разговаривать, и даже лучше, чтобы это происходило тихо, чем при ярком свете рекламы», - говорит Майра Макдональд, бывший журналист Reuters, которая только что опубликовала книгу об Индии, Пакистане и войне в Кашмире.

«… Но я не думаю, что это выходит далеко за рамки базового управления напряженностью, возможно, чтобы помочь обеим странам пережить трудный период - Пакистану необходимо решить проблему последствий ухода США из Афганистана, в то время как Индии придется столкнуться с гораздо более серьезными последствиями нестабильной ситуации на ее спорной границе с Китаем».

После январской встречи Индия и Пакистан объявили, что прекратят перестрелки вдоль Линии контроля (ЛК), разделяющей Кашмир, в результате которых десятки мирных жителей погибли, а многие другие получили увечья. По словам военных, это прекращение огня соблюдается.

Обе стороны также заявили о планах провести выборы на своей стороне Кашмира в этом году в рамках усилий по нормализации обстановки в регионе, раздираемом десятилетиями кровопролития.

Они также согласились снизить свою риторику, сообщает Reuters.

Это будет означать, что Пакистан откажется от своих громких возражений против аннулирования автономии Кашмира в августе 2019 года, а Индия, в свою очередь, воздержится от обвинения Пакистана во всех насильственных действиях на ее стороне Кашмира.

Однако никакого грандиозного плана по разрешению 74-летнего Кашмирского спора пока нет. Скорее, обе стороны пытаются снизить напряженность, чтобы подготовить почву для широкого взаимодействия, сказали все люди, с которыми беседовал Reuters.

«Пакистан переходит от геостратегической области к геоэкономической», - сказал Рауф Хасан, специальный помощник премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

«Мир как внутри страны, так и вокруг нее с соседями является ключевым элементом, способствующим этому».