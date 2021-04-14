Джо Байден: американские войска уйдут из Афганистана к 11 сентября

Президент США Джо Байден оставит американские войска в Афганистане по истечении текущего крайнего срока 1 мая, но выведет их к 11 сентября, заявили официальные лица США во вторник.

«После тщательного анализа политики президент Байден решил вывести оставшиеся войска в Афганистане и, наконец, через 20 лет положить конец войне США», - заявил репортерам высокопоставленный чиновник администрации.

Новая дата вывода войск совпадает с 20-й годовщиной вторжения США в Афганистан после атак 11 сентября 2001 года на США, осуществленных как считается «Аль-Каидой»*.

Байден, который изложит свой план во время выступления в среду, указал, что он, вероятно, пропустит крайний срок 1 мая, согласованный администрацией Дональда Трампа и Талибаном*, поскольку стало ясно, что вывод оставшихся 2500 военнослужащих будет тяжелым и потенциально небезопасным.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена подчеркнул, что вывод не будет зависеть от дальнейших условий.

«Президент решил, что подход, основанный на условиях, который применялся на протяжении последних двух десятилетий, - это рецепт того, чтобы остаться в Афганистане навсегда», - сказал чиновник.

Когда официальные лица раскрыли планы вывода Байдена, во вторник американское разведывательное сообщество вновь выразило глубокую обеспокоенность перспективами поддерживаемого США правительства в Кабуле, которое борется с талибами.

«Афганское правительство будет с трудом бороться с талибами, если коалиция откажется от поддержки», - говорится в оценке разведок США, которая была отправлена ​​в Конгресс.

«Кабул по-прежнему сталкивается с неудачами на поле боя, и Талибан уверен, что сможет добиться военной победы».

Омар Самад, старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший афганский дипломат, говорит, что остается неясным, как руководство Талибана, а также рядовые члены группы относятся к сообщениям о задержке вывода войск США.

«У нас недостаточно подробностей о том, что думают как на уровне руководства, так и среди рядовых. Но при этом талибы показали, что они обычно едины в своих окончательных решениях», - сказал Самад.

Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин проинформируют союзников по НАТО о решении в среду.

В настоящее время в Афганистане находится всего около 2500 американских военнослужащих, по сравнению с пиковым количеством более 100 000 в 2011 году. Около 2400 американских военнослужащих были убиты в ходе афганского конфликта и многие тысячи ранены.

Президент Джордж Буш направил американские войска в Афганистан в 2001 году для свержения режима талибов всего через несколько недель после терактов 11 сентября.

С вторжением в Ирак под руководством США в 2003 году по приказу Буша американские вооруженные силы начали период ведения двух крупных войн одновременно.

Американские войска покинули Ирак в 2011 году при Обаме, хотя некоторые из них были позже развернуты при президенте Дональде Трампе в ответ на угрозу, исходящую от боевиков ИГИЛ*.

Решение Байдена раскритиковали многие американские политики и эксперты, назвав это «поражением» перед талибами и «предательством» союзников. Некоторые даже сравнили вывод войск из Афганистана с поспешным уходом американцев из Вьетнама.

В тоже время другие эксперты говорят, что даже вывод американских войск из Афганистана далеко не означает, что американского присутствия в стране больше не будет. В конце концов нынешний вклад американских войск и так не был существенным — к слову, в понедельник американцы отметили первый год в Афганистане без единой боевой потери за последние 20 лет. А вот присутствие американских ЧВК, также как и военная помощь Кабулу скорее всего никуда не денутся.

Ну и последнее. Представитель талибов заявил, что делегаты от Талибан не будут участвовать ни в одной конференции, покуда иностранные войска не покинут Афганистан. Это значит, что они не приедут скорее всего на конференцию в Стамбул.

* - запрещены в РФ