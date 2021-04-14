Очевидное-невероятное: французский министр внутренних дел вспомнил, что надо защищать мечети

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал к усилению безопасности мусульманских мест поклонения после того, как вандалы осквернили стены мечети за несколько дней до начала Рамадана.

Рано утром в воскресенье смотритель и члены местной мусульманской общины обнаружили граффити на мечети и мусульманском культурном центре в западном городе Ренн.

Граффити включали в себя оскорбления Ислама и пророка Мухаммада, призывы к повторению крестовых походов и к возвращению католицизма как государственной религии..

Прокуратура Ренна начала расследование.

Обращаясь к журналистам во время посещения этого места, министр внутренних дел Жеральд Дарманен осудил вандализм и выразил «солидарность» с 5,7 миллионами мусульман Франции.

«Антимусульманские надписи, нанесенные на этот культурный и религиозный центр, недопустимы», - сказал Дарманен. «Свобода вероисповедания во Франции - это фундаментальная свобода».

Он сказал, что попросил французскую полицию и жандармерию, которая отвечает за охрану сельских районов небольших городов, «усилить бдительность вокруг мусульманских мест отправления культа ... на заре Рамадана».

Но несмотря на это французские мусульмане опасаются нападений на фоне увеличения исламофобских инцидентов в последние дни. В западном городе Нанте дверь мечети была уничтожена пожаром в четверг вечером.

В пятницу 24-летнему неонацисту были предъявлены обвинения в угрозах в адрес мечети в Ле-Мане, также на западе Франции.

Абдуллах Зекри, президент Национальной обсерватории по борьбе с исламофобией, осудил антиисламскую атмосферу во Франции.

«К сожалению, заявления некоторых политиков только усугубляют ситуацию», - сказал он агентству AFP.

И среди этих самых политиков не последнее место занимает как раз министр внутренних дел Дарманен. В самом деле, французские лидеры, начиная от президента Макрона, и включая почти всех высокопоставленных чиновников, все последние месяцы занимались борьбой с угрозой «политического ислама». А

Дарманен обвинил в недостаточной жесткости к исламу даже многолетнего лидера ультраправых Марин Ле Пен. Как министр внутренних дел Дарманен вооще занимает всегда особое место в исламофобской истерике, потому что именно он курирует полицейские мероприятия против мечетей и исламских организаций.

Теперь же, как раз на фоне обсуждения закона об «исламском сепаратизме», министр вдруг спохватился так, словно вся эта волна исламофобии не была вызвана в первую очередь кампанией правительства против Ислама и мусульман. Как говорится, с такими друзьями и врагов не надо.