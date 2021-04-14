Навальный, Коран и колония в Покрове

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в суд на колонию в Покрове (Владимирская область) из-за отказа дать ему Коран (вероятно речь о переводе смыслов Корана), который он планировал изучать.

"Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман. Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит". - говорится в инстаграме Навального.

По словам Навального, когда его только посадили, он составил список "улучшений самого себя", которые он хотел сделать в заключении. Одним из пунктов было – "глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка".

«Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит. А я вот решил, что стану чемпионом Корана из российских политиков-немусульман. Я его и раньше читал, конечно. Но так, как все, - «читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю». Мне этого недостаточно.

Ну и, кстати, понял, что мое развитие как христианина тоже требует изучения Корана.

Я даже самонадеянно решил, что выучу его наизусть! Однако выяснилось, что а) это для меня невозможно б) это не имеет ни малейшего смысла. Сколько-нибудь серьезное изучение Священной Книги может быть только на арабском языке. А где я его здесь выучу? Единственный вариант - купить 2-3 тома Корана с комментариями разных людей и вдумчиво читать».

Но в колонии ему не предоставили ни одной из книг, которые он привез или заказал. Такое решение объяснили тем, что книги нужно "проверять на экстремизм", а это занимает три месяца.

По словам Навального, ему в колонии советуют смотреть телевизор.

Такое внезапное обращение Навального к Корану и Сунне Пророка изрядно удивило всех, как мусульман так и немусульман, как сторонников Навального, так и его противников. Некоторые даже предположили, что пост в инстаграмме написал не он сам, что весьма вероятно, учитывая где сейчас находится Навальный. И если одни говорят о том, что Навальный, известный своими предыдущими исламофобскими высказываниями, бесстыдно использует Коран, чтобы заработать себе очки в глазах миллионов российских мусульман, то другие делают дуа, чтобы этот интерес к священным писаниям Ислама открыл Истину для него. Тем более, что тюрьма это место, где такие преобразования часто случаются.

Между тем, нельзя не отметить, что со слов Навального колония в Покрове выглядит эдакой РФ в миниатюре — Коран проверяют на «экстремизм», зато советуют смотреть телевизор. Больше подробностей об этой колонии для телеканала «Дождь» рассказал Константин Котов, политический активист, который отбывал срок там же.

По словам Котова, несмотря на то, что в лишь его отряде было шесть-семь мусульман, на практике им запрещали соблюдать требования религии. «Они не могли молиться, а молельный дом, молельная комната, которая есть в колонии, можно даже на сайте про нее прочитать, ее использовали как склад под мусор.»

Котов также подтвердил, что с Кораном в колонии «особая ситуация».

«И как раз насчет Корана, с Кораном ситуация особая в этой покровской колонии, потому что Коран не видел ни разу ни у одного осужденного, я не видел Коран в библиотеке. В библиотеке есть Библия, но нет Корана. Это показатель для покровской колонии на самом деле».

В целом же по его словам в колонии есть проблема с книгами. Даже если они уже были проверены до этого на «экстремизм», их могут запросто не выдать, при том, что критерии проверки у них очень размытые.