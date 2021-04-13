Талибы не приедут на мирную конференцию в Турции на этой неделе

Представитель «Талибан»* заявил, они не будут присутствовать на встрече по афганскому мирному процессу в Турции, если та состоится на этой неделе.

В этом месяце Турция принимает у себя важную встречу с участием Организации Объединенных Наций и Катара в рамках поддерживаемого Соединенными Штатами стремления к завершению мирного соглашения между воюющими сторонами Афганистана.

Дипломаты и официальные лица, проинформированные по этому поводу, заявили, что встреча запланирована на 10 дней с 16 апреля, хотя дата еще не была окончательно определена или официально объявлена.

«Мы не можем принять участие в конференции в Турции 16 апреля, так как по прежнему обсуждается вопрос об участии в конференции», - сказал официальный представитель Талибан Мохаммед Наим в послании информационным агентствам.

Хотя дата конференции в Турции не назначена, уже скоро истекает срок, установленный на 1 мая для вывода войск США и НАТО из Афганистана в соответствии с соглашением, заключенным администрацией бывшего президента США Дональда Трампа с талибами год назад.

Официальные лица опасаются, что, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение, насилие в стране усилится.

Президент США Джо Байден заявил, что к маю будет «трудно» вывести войска, но маловероятно, что они останутся там на следующий год.

В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен представил талибам и афганскому правительству восьмистраничный предложенный мирный план, который они должны были обсудить и пересмотреть, прежде чем приехать в Турцию для выработки соглашения.

Мирный план Блинкена призывает к «защите прав женщин и меньшинств» и допускает конституционную реформу. Он также призвал к созданию временной администрации.

План также включал создание Исламского консультативного совета, который бы консультировал администрацию по всем законам, чтобы гарантировать их соблюдение в рамках исламских принципов, что является очевидной уступкой талибам.

Но президент Афганистана Ашраф Гани предложил альтернативу предложению Блинкена, в котором он возглавит временное правительство до тех пор, пока в течение нескольких месяцев не состоятся выборы.

Талибан ясно дал понять, что не примет правительство во главе с Гани, но они еще не выдвинули альтернативу предложению Бинкена.

Тем временем посланник Вашингтона по вопросам мира Залмай Халилзад, человек, который вел переговоры о выводе войск США при Трампе, курсирует между Дохой, где у талибов есть политический офис, и Кабулом.

Посольство США в Кабуле в понедельник заявило, что Халилзад провел четыре дня в афганской столице, встречаясь с правительственными чиновниками и лидерами гражданского общества и подчеркивая, «почему так важно, чтобы обе стороны ускорили мирный процесс».

«На всех встречах посла Халилзада воодушевляло общее видение стамбульской конференции, которая продвигает перспективы справедливого и прочного мира в Афганистане», - говорится в заявлении посольства США.

* - запрещены в РФ