В Таджикистане вынесли приговоры группе из 100 Братьев-мусульман

Группа из более чем 100 подсудимых в Таджикистане приговорена к срокам от пяти до 23 лет лишения свободы по обвинению в принадлежности к организации «Братья-мусульмане»*. На всех вместе более 600 лет тюрьмы.

Душанбинская газета «Азия Плюс» 12 апреля сообщила со ссылкой на источники в Верховном суде, что все из 199 подсудимых, кроме двух человек, были приговорены к тюремному заключению. Решение было вынесено 9 апреля, завершив судебное разбирательство, начавшееся в июле 2020 года.

Многие десятки предполагаемых членов Братьев-мусульман были задержаны в январе 2020 года в рамках широкомасштабных проверок силовиков. Среди задержанных были преподаватели университетов и главы местных органов власти. В следующем месяце было освобождено около 30 подозреваемых.

Напомним, что Братья-мусульмане были запрещены в Таджикистане в 2006 году.

Самый суровый приговор - 23 года лишения свободы - был вынесен Али Мансуру Баюми, гражданину Египта, работавшему преподавателем в Таджикском национальном университете. «Азия-Плюс» со ссылкой на свой источник сообщила, что Баюми якобы является главой группы.

Другой гражданин Египта, преподававший арабский язык в том же университете, был приговорен к семи годам тюремного заключения.

Исмоил Каххоров, зять Ходжи Акбара Тураджонзода и Нуриддинжона Тураджонзода, двух очень уважаемых исламских авторитетов, был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Подсудимые прибыли со всего Таджикистана: столицы, Душанбе, южных городов Куляб и Бохтар, и Исфары, на севере, среди других мест.

Среди осужденных есть и журналисты. В апреле 2020 года суд приговорил независимого журналиста Далера Шарипова к одному году лишения свободы по обвинению в разжигании религиозной ненависти за авторство исследования, в котором утверждалось, что Ислам не оправдывает террористические акты. Обвинения были основаны на трактате Шарипова, написанном под названием «Пророк Мухаммад и терроризм».

Генеральная прокуратура утверждала, что трактат был вдохновлен принципами «Братьев-мусульман» и, соответственно, представляет собой подстрекательство молодых людей к взятию оружия во имя религии. Примечательно, что в тексте приводятся диаметрально противоположные аргументы, так что вполне возможно, что таджикские силовики даже не читали этот трактат.

В декабре прокуратура отклонила ходатайство Шарипова о переводе из колонии общего режима в колонию открытого типа на том основании, что журналист представляет «опасность для общества».

Эксперты отмечают, что политика таджикского режима по отношению к Братьям-мусульманам демонстрирует противоречивую политику режима в отношении религии вообще, и отношений с мусульманским миром в частности.

При президенте Эмомали Рахмоне Таджикистан презентует себя мусульманскому миру под видом верующей исламской нации. Иногда это делалось ради явных финансовых и дипломатических целей, например, когда Душанбе запрашивал спонсорство у таких стран, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Щедрость с Ближнего Востока, конечно же, иногда проявлялась. Катар, например, профинансировал строительство грандиозной мечети стоимостью 100 миллионов долларов, способной вместить до 120 000 человек в центре Душанбе. Открытие мечети должно было состояться в 2020 году, но церемония была отложена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Каким образом Душанбе совмещает преследование Братьев-мусульман и получение денег от Катара — который считается главным спонсором БМ — остается загадкой.

* - запрещены в РФ