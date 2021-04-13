В Пакистане проходят протесты из-за ареста лидера исламистской партии

В нескольких городах Пакистана вспыхнули протесты после того, как полиция задержала лидера исламистской партии, известной проведением массовых демонстраций по вопросам богохульства.

В понедельник вечером несколько основных междугородних автомагистралей были закрыты полицией, поскольку протесты вспыхнули в крупнейшем городе Пакистана Карачи, восточном городе Лахор, за пределами столицы Исламабада и в нескольких других районах.

Местные СМИ сообщали о столкновениях между полицией и протестующими в Лахоре и других местах.

Протесты начались после того, как Саад Ризви, лидер партии Техрик-и-Лаббайк Пакистан (ТЛП), был арестован полицией в восточном городе Лахор в понедельник, сообщила его партия.

Центральный лидер «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» Хафиз Мухаммад Саад был арестован, - сказал высокопоставленный лидер партии Сайед Захир уль Хасан Шах в видеообращении, размещенном в социальных сетях.

Пока неясно, по каким обвинениям задержали Ризви.

Шах утверждал, что правительство «нарушило» соглашение, подписанное с партией в феврале, чтобы предотвратить угрозу дальнейших протестов из-за заявлений об исламе со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

В ноябре ТЛП отменила сидячую забастовку, в результате которой было заблокировано крупное шоссе, ведущее в столицу Исламабад, в связи с исламофобскими высказываниями президента Макрона.

В то же время правительство подписало соглашение с партией, в котором оно пообещало рассмотреть возможность высылки французского посла, запрета на ввоз всех французских товаров из Пакистана и гарантии амнистии всем протестующим членам ТЛП, арестованным во время этих демонстраций.

В феврале правительство заключило новое соглашение с ТЛП после того, как группа пригрозила новыми протестами из-за предполагаемого бездействия по предыдущей сделке.

Новое соглашение обещало поставить вопрос о высылке французского посла из Пакистана и другие вопросы на рассмотрение парламента до 20 апреля.

Арест Ризви, сменившего своего отца Хадима Хуссейна Ризви на посту главы ТЛП после того, как последний внезапно умер естественной смертью в ноябре, представляется упреждающим шагом в преддверии истечения крайнего срока 20 апреля. Между тем сделка пока не представлена ​​в парламенте.

«Правительство нарушило соглашение [с ТЛП] и прибегло к хулиганству, вернувшись к своим обычным действиям», - сказал старший лидер ТЛП Шах.

«Всем членам [партии] я хотел бы сказать - где бы вы ни были, выходите на дороги, выходите на улицы и проводите демонстрации протеста. Везде, где вы находитесь, я хочу, чтобы вы заглушили страну».

Основанная шейхом Хадимом Хуссейном Ризви, ТЛП в течение нескольких лет агитировала против случаев богохульства, проводя массовые демонстрации по всей стране с призывом убить «всех богохульников».

Партия стала еще более известной после всеобщих выборов в стране в 2018 году, когда она заняла четвертое место по количеству голосов избирателей за места в парламенте.

На этих выборах партия получила только два места в провинциальном собрании в южной провинции Синд, но при этом ее кандидаты набрали больше, чем многие другие известные партии в соревнованиях по всей стране.